Суд обрав заставу ексмеру Ірпеня Маркушину у другій кримінальній справі
Київ • УНН
Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину у другій кримінальній справі. Його підозрюють у незаконному заволодінні комунальним майном, а саме земельною ділянкою та будівлею бойлерної у 2019 році.
Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Маркушин, йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у другій кримінальній справі - її він назвав "замовною".
Обидві ці справи зшиті за однією схемою - на підставі "свідчень" людей, залежних від забудовника Карплюка, який за будь-яку ціну намагається утримати контроль над забудовою Ірпеня та доступом до землі і бюджету міста
Маркушин також назвав ситуацію "політично вмотивованою".
Колись я думав, що поняття "політичне переслідування" - це не про Україну. Що це стосується тоталітарних сусідніх держав, де репресії - норма. Але цього року я переконався: політично вмотивовані кримінальні справи - це реальність і в нашій країні
Контекст
Колишньому заступнику Ірпінського міського голови Маркушину повідомили про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном.
Його підозрюють в організації вибуття земельної ділянки та будівлі бойлерної з комунальної власності у 2019 році.
Додамо
У 2025 році ДБР повідомило тоді меру Ірпеня Маркушину про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Йшлось про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року.
За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.
Згодом суд відсторонив Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування справи. Ірпінська міська рада достроково припинила повноваження Маркушина.