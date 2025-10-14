Суд обрав заставу ексмеру Ірпеня Маркушину у другій кримінальній справі

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Маркушин, йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у другій кримінальній справі - її він назвав "замовною".

Обидві ці справи зшиті за однією схемою - на підставі "свідчень" людей, залежних від забудовника Карплюка, який за будь-яку ціну намагається утримати контроль над забудовою Ірпеня та доступом до землі і бюджету міста - заявив він.

Маркушин також назвав ситуацію "політично вмотивованою".

Колись я думав, що поняття "політичне переслідування" - це не про Україну. Що це стосується тоталітарних сусідніх держав, де репресії - норма. Але цього року я переконався: політично вмотивовані кримінальні справи - це реальність і в нашій країні - заявив він.

Контекст

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови Маркушину повідомили про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном.

Його підозрюють в організації вибуття земельної ділянки та будівлі бойлерної з комунальної власності у 2019 році.

Додамо

У 2025 році ДБР повідомило тоді меру Ірпеня Маркушину про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Йшлось про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року.

За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.

Згодом суд відсторонив Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування справи. Ірпінська міська рада достроково припинила повноваження Маркушина.