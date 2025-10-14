$41.610.01
48.130.03
Ексклюзив
08:16 • 3470 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 3250 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 10299 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 12407 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 14507 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17195 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 26973 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34676 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 36282 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 30127 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
Суд обрав заставу ексмеру Ірпеня Маркушину у другій кримінальній справі

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину у другій кримінальній справі. Його підозрюють у незаконному заволодінні комунальним майном, а саме земельною ділянкою та будівлею бойлерної у 2019 році.

Суд обрав заставу ексмеру Ірпеня Маркушину у другій кримінальній справі

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Маркушин, йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у другій кримінальній справі - її він назвав "замовною".

Обидві ці справи зшиті за однією схемою - на підставі "свідчень" людей, залежних від забудовника Карплюка, який за будь-яку ціну намагається утримати контроль над забудовою Ірпеня та доступом до землі і бюджету міста

- заявив він.

Маркушин також назвав ситуацію "політично вмотивованою".

Колись я думав, що поняття "політичне переслідування" - це не про Україну. Що це стосується тоталітарних сусідніх держав, де репресії - норма. Але цього року я переконався: політично вмотивовані кримінальні справи - це реальність і в нашій країні

- заявив він.

Контекст

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови Маркушину повідомили про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном.

Його підозрюють в організації вибуття земельної ділянки та будівлі бойлерної з комунальної власності у 2019 році.

Додамо

У 2025 році ДБР повідомило тоді меру Ірпеня Маркушину про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Йшлось про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року.

За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.

Згодом суд відсторонив Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування справи. Ірпінська міська рада достроково припинила повноваження Маркушина.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКиївКримінал та НПКиївська область
Державний кордон України
Італія
Україна
Київ