Суд избрал залог экс-мэру Ирпеня Маркушину по второму уголовному делу

Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде залога бывшему городскому голове Ирпеня Александру Маркушину. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Подробности

Как отметил Маркушин, ему избрали меру пресечения в виде залога по второму уголовному делу - его он назвал "заказным".

Оба эти дела сшиты по одной схеме - на основании "показаний" людей, зависимых от застройщика Карплюка, который любой ценой пытается удержать контроль над застройкой Ирпеня и доступом к земле и бюджету города - заявил он.

Маркушин также назвал ситуацию "политически мотивированной".

Когда-то я думал, что понятие "политическое преследование" - это не про Украину. Что это касается тоталитарных соседних государств, где репрессии - норма. Но в этом году я убедился: политически мотивированные уголовные дела - это реальность и в нашей стране - заявил он.

Контекст

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы Маркушину сообщили о подозрении в незаконном завладении коммунальным имуществом.

Его подозревают в организации выбытия земельного участка и здания бойлерной из коммунальной собственности в 2019 году.

Добавим

В 2025 году ГБР сообщило тогда мэру Ирпеня Маркушину о подозрении по ч. 2 ст. 332 УКУ (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Речь шла о деле, связанном с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года.

По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.

Впоследствии суд отстранил Маркушина от управления Ирпенской общиной на время расследования дела. Ирпенский городской совет досрочно прекратил полномочия Маркушина.