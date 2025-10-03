Суд Нідерландів зобов’язав уряд переглянути ліцензію на експорт запчастин винищувача F-35 до Ізраїлю
Київ • УНН
Верховний суд Нідерландів зобов'язав уряд переглянути призупинену ліцензію на експорт запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю. Експорт залишається призупиненим на шість тижнів, доки уряд не завершить перегляд.
Найвищий суд Нідерландів у п’ятницю зобов’язав уряд країни переглянути дію наразі призупиненої ліцензії на експорт запчастин до винищувачів F-35 до Ізраїлю у відповідь на занепокоєння, що вони можуть використовуватись із порушенням міжнародного права. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Верховний суд постановив, що призупинення експорту залишається чинним, поки уряд не завершить перегляд ліцензії. За словами віцепрезидента суду Мартейна Полака, уряд має шість тижнів на перегляд цього питання.
У рішенні зазначається, що апеляційний суд у Гаазі перевищив свої повноваження, коли в лютому 2024 року заборонив постачання деталей до F-35 в Ізраїль, посилаючись на ризик їхнього використання з порушенням міжнародного права. Саме це рішення й спонукало уряд призупинити експорт.
Постанова з’явилася на тлі триваючого руйнівного наступу Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази, а також політичної невизначеності в Нідерландах, де на 29 жовтня заплановані загальні вибори, а чинний уряд виконує лише тимчасові обов’язки.
Доповнення
Справу було порушено наприкінці 2023 року трьома нідерландськими правозахисними організаціями, які стверджували, що передача частин для F-35 робить Нідерланди співучасником ймовірних воєнних злочинів, які, на їхню думку, Ізраїль вчиняє під час війни з ХАМАС. Ізраїль заперечує звинувачення у воєнних злочинах у своїй кампанії в Газі.
