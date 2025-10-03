Суд Нидерландов обязал правительство пересмотреть лицензию на экспорт запчастей истребителя F-35 в Израиль

$41.280.05
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
09:51 • 8974 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
09:02 • 14855 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 13254 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 14973 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 14311 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 14010 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17829 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30583 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
2 октября, 13:54 • 52443 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL3 октября, 01:14 • 13231 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters3 октября, 01:34 • 21842 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 17090 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 26063 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 8104 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
09:51 • 9008 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
09:02 • 14864 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 26218 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 43327 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 51288 просмотра
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Николь Кидман
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Полтавская область
Одесская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 8380 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 23927 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 67090 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 74803 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 55461 просмотра
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59

Суд Нидерландов обязал правительство пересмотреть лицензию на экспорт запчастей истребителя F-35 в Израиль

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Верховный суд Нидерландов обязал правительство пересмотреть приостановленную лицензию на экспорт запчастей для истребителей F-35 в Израиль. Экспорт остается приостановленным на шесть недель, пока правительство не завершит пересмотр.

Суд Нидерландов обязал правительство пересмотреть лицензию на экспорт запчастей истребителя F-35 в Израиль

Верховный суд Нидерландов в пятницу обязал правительство страны пересмотреть действие ныне приостановленной лицензии на экспорт запчастей к истребителям F-35 в Израиль в ответ на обеспокоенность, что они могут использоваться с нарушением международного права. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Верховный суд постановил, что приостановка экспорта остается в силе, пока правительство не завершит пересмотр лицензии. По словам вице-президента суда Мартейна Полака, у правительства есть шесть недель на пересмотр этого вопроса.

В решении отмечается, что апелляционный суд в Гааге превысил свои полномочия, когда в феврале 2024 года запретил поставки деталей к F-35 в Израиль, ссылаясь на риск их использования с нарушением международного права. Именно это решение и побудило правительство приостановить экспорт.

Постановление появилось на фоне продолжающегося разрушительного наступления Израиля против ХАМАС в секторе Газа, а также политической неопределенности в Нидерландах, где на 29 октября запланированы всеобщие выборы, а действующее правительство выполняет лишь временные обязанности.

Дополнение

Дело было возбуждено в конце 2023 года тремя нидерландскими правозащитными организациями, которые утверждали, что передача частей для F-35 делает Нидерланды соучастником вероятных военных преступлений, которые, по их мнению, Израиль совершает во время войны с ХАМАС. Израиль отрицает обвинения в военных преступлениях в своей кампании в Газе.

В Белом доме подготовили мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС29.09.25, 22:27 • 8163 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Гаага
Нидерланды
Сектор Газа