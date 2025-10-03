Суд Нидерландов обязал правительство пересмотреть лицензию на экспорт запчастей истребителя F-35 в Израиль

Верховный суд Нидерландов в пятницу обязал правительство страны пересмотреть действие ныне приостановленной лицензии на экспорт запчастей к истребителям F-35 в Израиль в ответ на обеспокоенность, что они могут использоваться с нарушением международного права. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Верховный суд постановил, что приостановка экспорта остается в силе, пока правительство не завершит пересмотр лицензии. По словам вице-президента суда Мартейна Полака, у правительства есть шесть недель на пересмотр этого вопроса.

В решении отмечается, что апелляционный суд в Гааге превысил свои полномочия, когда в феврале 2024 года запретил поставки деталей к F-35 в Израиль, ссылаясь на риск их использования с нарушением международного права. Именно это решение и побудило правительство приостановить экспорт.

Постановление появилось на фоне продолжающегося разрушительного наступления Израиля против ХАМАС в секторе Газа, а также политической неопределенности в Нидерландах, где на 29 октября запланированы всеобщие выборы, а действующее правительство выполняет лишь временные обязанности.

Дополнение

Дело было возбуждено в конце 2023 года тремя нидерландскими правозащитными организациями, которые утверждали, что передача частей для F-35 делает Нидерланды соучастником вероятных военных преступлений, которые, по их мнению, Израиль совершает во время войны с ХАМАС. Израиль отрицает обвинения в военных преступлениях в своей кампании в Газе.

