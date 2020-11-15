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Степанов заявив, що хоче перехворіти на коронавірус "як звичайний пацієнт"

Степанов заявив, що хоче перехворіти на коронавірус "як звичайний пацієнт"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, у якого напередодні діагностували COVID-19, заявив, що через діагноз COVID-19 на собі перевірить, як працюють “шляхи пацієнта” та протоколи лікування. Про це посадовець повідомив у відео, оприлюдненому на його Facebook-сторінці, передає УНН.

“Весь час пандемії я дивився на ситуацію з COVID-19 очима лікарів. Тепер маю можливість пройти цей шлях в ролі пацієнта. Оцінити та на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування. Я планую пройти весь цей період, як звичайний пацієнт, фіксувати всі етапи й одразу, разом з командою Міністерства охорони здоров'я, шукати шляхи вирішення проблемних питань”, - заявив Степанов.

За словами очільника МОЗ, він щодня буде ділитися у соцмережах інформацією про свій "шлях пацієнта", виявляти та вирішувати гострі проблемні питання, які виникають у роботі медичної системи.

Нагадаємо, що 14 листопада міністр охорони здоров’я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19.

Додамо, Україна за два останні тижні мало не щодня ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, показник перевищив 12 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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