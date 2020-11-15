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Степанов заявил, что хочет переболеть коронавирусом "как обычный пациент"

Степанов заявил, что хочет переболеть коронавирусом "как обычный пациент"

Киев  •  УНН

 • 14088 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, у которого накануне диагностировали COVID-19, заявил, что из-за диагноза COVID-19 на себе проверит, как работают "пути пациента" и протоколы лечения. Об этом чиновник сообщил в видео, опубликованном на его Facebook-странице, передает УНН.

"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения. Я планирую пройти весь этот период, как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу, вместе с командой Министерства здравоохранения, искать пути решения проблемных вопросов", - заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, он ежедневно будет делиться в соцсетях информацией о своем "пути пациента", выявлять и решать острые проблемные вопросы, которые возникают в работе медицинской системы.

Напомним, что 14 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19.

Добавим, Украина за две последние недели почти каждый день ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, показатель превысил 12 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

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