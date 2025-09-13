США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії

США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які допомагали росії обходити санкції. Обмеження торкнуться росії, Китаю, Індії, Туреччини, ОАЕ, Ірану, Сінгапуру, Тайваню. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Це — ще один важливий крок у руйнуванні можливостей кремля підтримувати свою військову машину - йдеться у повідомленні.

До списку санкцій США потрапили:

23 китайські компанії;

3 турецькі;

2 з ОАЕ;

по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню;

і російські фірми.

У Мінфіні США наголошують, що "ці компанії діють всупереч національним інтересам безпеки або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів".

Нагадаємо

США закликатимуть союзників по G7 запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за закупівлі російської нафти. Також пропонується конфіскація заморожених золотовалютних резервів рф для фінансування оборони України.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення президента Трампа. Законопроєкт передбачає санкції проти російських олігархів та країн, що купують нафту рф.