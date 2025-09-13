США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии

$41.310.10
48.270.03
ukenru
07:00 • 3682 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 16401 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 31212 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 24008 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 37732 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 46078 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 34861 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 34522 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 24059 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 33134 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
"Что-то может "случайно" перелететь Атлантику": Украина в Совбезе ООН об атаке РФ на Польшу12 сентября, 23:17 • 4386 просмотра
Украинские военные освободили село Филия на Днепропетровщине - "Скала"Photo12 сентября, 23:58 • 5672 просмотра
"Потреби ждать нет": Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения Трампа - сенатор13 сентября, 00:52 • 6162 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto13 сентября, 01:55 • 12753 просмотра
Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом05:39 • 5318 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo07:00 • 3686 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 18641 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 21725 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 37734 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 20727 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Принц Гарри, герцог Сассекский
Леонид Кучма
Сергей Лысак
Борис Джонсон
Актуальные места
Украина
Польша
Великобритания
Соединённые Штаты
Китай
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 46079 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 39809 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 87367 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 48508 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 53942 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор

США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии

Киев • УНН

 • 42 просмотра

США вводят санкции против 34 компаний из восьми стран, поставлявших товары для ВПК россии. Это еще один шаг в разрушении возможностей кремля поддерживать свою военную машину.

США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии

США приняли новые экспортные ограничения против компаний, которые помогали россии обходить санкции. Ограничения коснутся россии, Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Ирана, Сингапура, Тайваня. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Это — еще один важный шаг в разрушении возможностей кремля поддерживать свою военную машину

- говорится в сообщении.

В список санкций США попали:

  • 23 китайские компании;
    • 3 турецкие;
      • 2 из ОАЭ;
        • по одной из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня;
          • и российские фирмы.

            В Минфине США отмечают, что "эти компании действуют вопреки национальным интересам безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".

            Напомним

            США будут призывать союзников по G7 ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за закупки российской нефти. Также предлагается конфискация замороженных золотовалютных резервов РФ для финансирования обороны Украины.

            Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения президента Трампа. Законопроект предусматривает санкции против российских олигархов и стран, покупающих нефть РФ.

            Ольга Розгон

            ПолитикаНовости Мира
            Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
            Индия
            Сингапур
            Тайвань
            Андрій Єрмак
            Объединенные Арабские Эмираты
            Китай
            Турция
            Соединённые Штаты
            Иран