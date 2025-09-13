США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии

США приняли новые экспортные ограничения против компаний, которые помогали россии обходить санкции. Ограничения коснутся россии, Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Ирана, Сингапура, Тайваня. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Это — еще один важный шаг в разрушении возможностей кремля поддерживать свою военную машину - говорится в сообщении.

В список санкций США попали:

23 китайские компании;

3 турецкие;

2 из ОАЭ;

по одной из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня;

и российские фирмы.

В Минфине США отмечают, что "эти компании действуют вопреки национальным интересам безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".

Напомним

США будут призывать союзников по G7 ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за закупки российской нефти. Также предлагается конфискация замороженных золотовалютных резервов РФ для финансирования обороны Украины.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения президента Трампа. Законопроект предусматривает санкции против российских олигархов и стран, покупающих нефть РФ.