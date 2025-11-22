$42.150.06
Сполучені Штати видали ліцензії Угорщині для побудови АЕС, яку фінансує рф

Київ • УНН

 • 736 перегляди

США видали генеральну ліцензію, що дозволяє певні фінансові операції, пов'язані з російським проєктом атомної електростанції "Пакш II" в Угорщині. Дозволені операції за участю Газпромбанку, ВТБ Банку та Центробанку рф, якщо вони стосуються реалізації проєкту АЕС.

Сполучені Штати видали ліцензії Угорщині для побудови АЕС, яку фінансує рф

У п'ятницю, 21 листопада Сполучені Штати Америки видали генеральну ліцензію, яка дозволяє певні фінансові операції, пов'язані з російським проєктом атомної електростанції "Пакш II" в Угорщині. Про це пише інформагенція Reuters із посиланням на міністерство фінансів США, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ліцензія дозволяє здійснювати операції за участю низки російських фінансових установ, зокрема Газпромбанку, ВТБ Банку та Центробанку рф, якщо вони стосуються реалізації проєкту АЕС. 

Ліцензію було видано після того, як Угорщина цього місяця уклала угоду про співпрацю у сфері атомної енергетики із США під час зустрічі президента Дональда Трампа й Віктора Орбана

- йдеться у дописі.

Згідно з угодою, Угорщина зобов'язується купувати американське ядерне паливо, а також американські технології для зберігання відпрацьованого палива.

Нагадаємо

Білий дім підтвердив звільнення Угорщини від санкцій США щодо будівництва нових енергоблоків АЕС російською корпорацією "росатом".

Раніше повідомлялося, що адміністрація США зняла санкції з проєкту розширення угорської АЕС "Пакш", які були запроваджені попереднім урядом Джо Байдена.  

Угорщина хоче купувати ядерне паливо у США - Сіярто22.10.25, 16:54 • 2890 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Міністерство фінансів США
Reuters
Сполучені Штати Америки
Угорщина