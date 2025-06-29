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Угорщина заявила, що США зняли санкції з її проекту розширення ядерної програми

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Адміністрація США зняла санкції з проєкту розширення угорської АЕС "Пакш", які були запроваджені попереднім урядом Джо Байдена.

Угорщина заявила, що США зняли санкції з її проекту розширення ядерної програми

Адміністрація США скасувала санкції щодо розширення атомної електростанції "Пакш", які були введені попередньою адміністрацією на чолі з Джо Байденом. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН із посиланням на Népszava та Вbloomberg.

Деталі

Адміністрація Трампа зняла обмеження щодо Угорщини, які перешкоджали проєкту Пакш-2 (Paksi Atomerőmű), запровадженому Сполученими Штатами за часів президентства Джо Байдена. Про це оголосив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто.

Посадовець також заявив, що розширення дозволить Угорщині виробляти більшу частину необхідної країні енергії до середини наступного десятиліття.

Довідково

Проект, який очолює російський партнер Угорщини – корпорація "росатом", останніми роками страждає від юридичних проблем та значних затримок.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан також часто конфліктував з колегами з Європейського Союзу через свої тісні зв'язки з росією, яка постачає основну частину імпорту енергоносіїв до Угорщини.

Нагадаємо

Угорщина поглиблює свої зв'язки з росією, допускаючи посилення російського впливу через фінансові угоди, серед яких реалізація проєкту будівництва атомної електростанції. За рахунок російських кредитів, компанія найбільшого олігарха Угорщини Лорінца Месароша Mészáros és Mészáros Kft опікується атомною електростанцією "Пакш-2", вартістю 12,5 мільярдів євро

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Європейський Союз
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Tesla
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