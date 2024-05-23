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Після 2022 року вплив кремля в Угорщині посилився - Politico

Після 2022 року вплив кремля в Угорщині посилився - Politico

Київ • УНН

 • 17224 перегляди

Угорщина поглиблює свої зв'язки з Росією, допускаючи посилення російського впливу через фінансові угоди, серед яких реалізація проєкту будівництва атомної електростанції.

Угорщина поглиблює відносини з РФ, - як приклад, видання Politico звертає увагу на фінансову угоду ФК "Ференцварош" з "великою міжнародною фірмою", - вказується, що йдеться про компанію "Газпром". Водночас, за рахунок російських кредитів, компанія найбільшого олігарха Угорщини Лорінца Месароша Mészáros és Mészáros Kft опікується атомною електростанцією "Пакш-2", вартістю 12,5 мільярдів євро, передає УНН.

Деталі

Угорщина відчуває посилення впливу рф всередині країни. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну стосунки між Орбаном і москвою були розвиненими, але не настільки глибокими. На сьогодні про перехід на новий рівень свідчать такі фактори:

В Угорщині було оголошено, що "велика міжнародна фірма" надасть істотне фінансування найбільшому (і пов'язаному з урядом) футбольному клубу Угорщини "Ференцварош", - зазначається, що угода пов'язана з російським нафтовим гігантом "Газпром".

Найбагатший олігарх Угорщини Лорінц Месарош (припускають, як друг дитинства Орбана) і його компанія Mészáros és Mészáros Kft отримала контракт на будівництво в країні атомної електростанції "Пакш-2". Йдеться про довгостроковий проєкт вартістю 12,5 мільярда євро, який здебільшого фінансують коштом кредитів з боку РФ.

Діяльність федеральної служби безпеки Росії в Угорщині була значною мірою фрагментованою: як пише Politico, була зосереджена на залученні якомога більшої кількості місцевих помічників у країні.

Діяльність Федеральної служби безпеки Росії в Угорщині була значною мірою фрагментованою і, мабуть, була зосереджена на залученні якомога більшої кількості місцевих помічників у країні.

На сьогодні Угорщину вважають "тихою гаванню" для російських шпигунів; Москви є прямий зв'язок з урядом Орбана 

- звертає увагу автор матеріалу.

Міжнародний інвестиційний банк - багатостороння фінансова установа, контрольована російським урядом, штаб-квартира якої розташована в Будапешті з 2019 року, - користувався повним дипломатичним імунітетом до 2023 року. За угодою з угорським урядом цей імунітет поширювався не тільки на вищих посадових осіб банку, а й на всіх працівників і консультантів, а також на будь-яких гостей, яких банк запрошував із Росії.

За даними Politico, російські хакери регулярно отримували доступ до серверів Міністерства закордонних справ Угорщини, - було вкрадено безцінні дані національної безпеки. Одночасно з цим, угорські державні ЗМІ нерідко поширюють позицію Кремля, яка покликана виправдати дії Росії.

Нагадаємо

Угорщина виступає проти нового пакета санкцій ЄС щодо російського газу, пообіцявши блокувати будь-які заходи, які можуть підвищити ціни на енергоносії в Європі.

Угорщина заблокувала резолюцію Ради Європи, яка визнає мирний план Зеленського єдиним варіантом, стверджуючи, що він не враховує позицію Росії та що мирні переговори вимагають участі всіх воюючих сторін.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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