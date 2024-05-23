Після 2022 року вплив кремля в Угорщині посилився - Politico

Угорщина поглиблює відносини з РФ, - як приклад, видання Politico звертає увагу на фінансову угоду ФК "Ференцварош" з "великою міжнародною фірмою", - вказується, що йдеться про компанію "Газпром". Водночас, за рахунок російських кредитів, компанія найбільшого олігарха Угорщини Лорінца Месароша Mészáros és Mészáros Kft опікується атомною електростанцією "Пакш-2", вартістю 12,5 мільярдів євро, передає УНН.

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Угорщина відчуває посилення впливу рф всередині країни. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну стосунки між Орбаном і москвою були розвиненими, але не настільки глибокими. На сьогодні про перехід на новий рівень свідчать такі фактори:

В Угорщині було оголошено, що "велика міжнародна фірма" надасть істотне фінансування найбільшому (і пов'язаному з урядом) футбольному клубу Угорщини "Ференцварош", - зазначається, що угода пов'язана з російським нафтовим гігантом "Газпром".

Найбагатший олігарх Угорщини Лорінц Месарош (припускають, як друг дитинства Орбана) і його компанія Mészáros és Mészáros Kft отримала контракт на будівництво в країні атомної електростанції "Пакш-2". Йдеться про довгостроковий проєкт вартістю 12,5 мільярда євро, який здебільшого фінансують коштом кредитів з боку РФ.

Діяльність федеральної служби безпеки Росії в Угорщині була значною мірою фрагментованою: як пише Politico, була зосереджена на залученні якомога більшої кількості місцевих помічників у країні.

Діяльність Федеральної служби безпеки Росії в Угорщині була значною мірою фрагментованою і, мабуть, була зосереджена на залученні якомога більшої кількості місцевих помічників у країні.

На сьогодні Угорщину вважають "тихою гаванню" для російських шпигунів; Москви є прямий зв'язок з урядом Орбана - звертає увагу автор матеріалу.

Міжнародний інвестиційний банк - багатостороння фінансова установа, контрольована російським урядом, штаб-квартира якої розташована в Будапешті з 2019 року, - користувався повним дипломатичним імунітетом до 2023 року. За угодою з угорським урядом цей імунітет поширювався не тільки на вищих посадових осіб банку, а й на всіх працівників і консультантів, а також на будь-яких гостей, яких банк запрошував із Росії.

За даними Politico, російські хакери регулярно отримували доступ до серверів Міністерства закордонних справ Угорщини, - було вкрадено безцінні дані національної безпеки. Одночасно з цим, угорські державні ЗМІ нерідко поширюють позицію Кремля, яка покликана виправдати дії Росії.

Нагадаємо

Угорщина виступає проти нового пакета санкцій ЄС щодо російського газу, пообіцявши блокувати будь-які заходи, які можуть підвищити ціни на енергоносії в Європі.

Угорщина заблокувала резолюцію Ради Європи, яка визнає мирний план Зеленського єдиним варіантом, стверджуючи, що він не враховує позицію Росії та що мирні переговори вимагають участі всіх воюючих сторін.