Венгрия ветировала резолюцию Совета ЕС по поддержке мирного плана Зеленского

Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы о признании мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, как "безальтернативного". В Будапеште заявили, что он не учитывает позицию рф. Об этом говорится в заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто, передает УНН.

Детали

Сийярто объяснил, что после выхода россиян из состава Совета Европы возможность заключать мир в рамках этой платформы была утрачена. Венгерский дипломат подчеркнул, что мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом.

Сегодня Совет хотел принять резолюцию, в которой хотел признать только и исключительно мирный план президента Зенеского как формулу мира, которую надо рассмотреть и поддержать. Это недопустимо для нас. Вот почему я наложил вето, чтобы резолюции Совета не было - заявил глава МИД Венгрии на своей странице в Facebook.

По его словам, он просил ЕС включить в резолюцию и другие мирные планы, но большинство не поддержали его предложение.

Напомним

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украинскую формулу мира пока поддержали более 80 государств мира.

Лидеры НАТО поддерживают формулу мира Зеленского