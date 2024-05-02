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Українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу - ОП

Українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу - ОП

Київ • УНН

 • 18029 перегляди

Понад 80 країн підтримали українську формулу миру, а перший мирний саміт відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, щоб об'єднати міжнародне співтовариство навколо справедливого миру для України.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу, передає УНН.

15-16 червня - Перший саміт миру у Швейцарії. Українська Формула миру, зустріч лідерів. Працюємо над підготовкою. Головне завдання Української формули миру - об’єднати світову спільноту навколо справедливого миру. Це умови, які світ виставить агресору

- повідомив Єрмак у Telegram.

За його словами, організація Саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. У ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час низки міжнародних зустрічей радників із національної безпеки, ініційованих Офісом Президента для опрацювання Української формули миру.

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Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході.

Українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу. Захід і Глобальний Південь разом. росія робить зусилля, щоб зірвати саміт. Ми знаємо про всі плани ворога. В нього не вийде. Якщо весь світ об’єднається навколо української Формули миру, путін більше не зможе прикривати своєю брехнею подальше продовження війни. А світ отримає платформу та інструмент до вирішення конфліктів 

- резюмував Єрмак.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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