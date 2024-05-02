Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украинскую формулу мира пока поддержали более 80 государств мира, передает УНН.

15-16 июня - Первый саммит мира в Швейцарии. Украинская Формула мира, встреча лидеров. Работаем над подготовкой. Главная задача Украинской формулы мира - объединить мировое сообщество вокруг справедливого мира. Это условия, которые мир выставит агрессору - сообщил Ермак в Telegram.

По его словам, организация Саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон. В нем примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов. Основы работы этого мероприятия были выработаны и согласованы во время ряда международных встреч советников по национальной безопасности, инициированных Офисом Президента для обработки Украинской формулы мира.

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Саммит станет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины согласно с Уставом ООН и нормами международного права. Уважение к этим принципам показали все приглашенные к участию в мероприятии.

Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира. Запад и Глобальный Юг вместе. Россия предпринимает усилия, чтобы сорвать саммит. Мы знаем обо всех планах врага. У него не получится. Если весь мир объединится вокруг украинской Формулы мира, путин больше не сможет прикрывать своей ложью дальнейшее продолжение войны. А мир получит платформу и инструмент для решения конфликтов - резюмировал Ермак.

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