Угорщина ветувала резолюцію Ради ЄС щодо підтримки мирного плану Зеленського

Угорщина заблокувала резолюцію Ради Європи щодо визнання мирного плану президента України Володимира Зеленського, як "безальтернативного". У Будапешті заявили, що він не враховує позицію рф. Про це йдеться у заяві глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, передає УНН.

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Сійярто пояснив, що після виходу росіян зі складу Ради Європи можливість укладати мир у рамках цієї платформи була втрачена. Угорський дипломат підкреслив, що мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом.

Сьогодні Рада хотіла ухвалити резолюцію, в якій хотіла визнати лише і виключно мирний план президента Зенеського як формулу миру, яку треба розглянути і підтримати. Це неприпустимо для нас. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було