Угорщина ветувала резолюцію Ради ЄС щодо підтримки мирного плану Зеленського
Київ • УНН
Угорщина заблокувала резолюцію Ради Європи, яка визнає мирний план Зеленського єдиним варіантом, стверджуючи, що він не враховує позицію росії і що мирні переговори вимагають участі всіх воюючих сторін.
Угорщина заблокувала резолюцію Ради Європи щодо визнання мирного плану президента України Володимира Зеленського, як "безальтернативного". У Будапешті заявили, що він не враховує позицію рф. Про це йдеться у заяві глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, передає УНН.
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Сійярто пояснив, що після виходу росіян зі складу Ради Європи можливість укладати мир у рамках цієї платформи була втрачена. Угорський дипломат підкреслив, що мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом.
Сьогодні Рада хотіла ухвалити резолюцію, в якій хотіла визнати лише і виключно мирний план президента Зенеського як формулу миру, яку треба розглянути і підтримати. Це неприпустимо для нас. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було
За його словами, він просив ЄС включити до резолюції й інші мирні плани, але більшість не підтримали його пропозицію.
Нагадаємо
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу.
Лідери НАТО підтримують формулу миру Зеленського12.07.23, 01:22 • 141577 переглядiв