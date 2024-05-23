Венгрия углубляет отношения с рф, - в качестве примера издание Politico обращает внимание на финансовую сделку ФК "Ференцварош" с "крупной международной фирмой", - указывается, что речь идет компании "Газпром". В то же время, за счет российских кредитов, компания крупнейшего олигарха Венгрии Лоринца Месароша Mészáros és Mészáros Kft занимается атомной электростанцией "Пакш-2", стоимостью 12,5 миллиардов евро, передает УНН.

Детали

Венгрия испытывает усиление влияния рф внутри страны. До полномасштабного вторжения россии в Украину, отношения между Орбаном и москвой были развиты, но не столь глубокими. На сегодняшний день о переходе на новый уровень свидетельствуют следующие факторы:

В Венгрии было объявлено, что "крупная международная фирма" предоставит существенное финансирование крупнейшему (и связанному с правительством) футбольному клубу Венгрии "Ференцварош", - указывается, что сделка связана с российским нефтяным гигантом "Газпром".

Самый богатый олигарх Венгрии Лоринц Месарош (предполагается, как другдетства Орбана) и его компания Mészáros és Mészáros Kft получила контракт на строительство в стране атомной электростанции "Пакш-2". Речь идет о долгосрочном проекте стоимостью 12,5 миллиардов евро, который в основном финансируется за счет кредитов со стороны рф.

Деятельность федеральной службы безопасности россии в Венгрии была в значительной степени фрагментированной: как пишет Politico, была сосредоточена на привлечении как можно большего количества местных помощников в стране.

Деятельность Федеральной службы безопасности России в Венгрии была в значительной степени фрагментированной и, по-видимому, была сосредоточена на привлечении как можно большего количества местных помощников в стране.

На сегодня Венгрия считается "тихой гаванью" для российских шпионов; Москвы есть прямая связь с правительством Орбана – обращает внимание автор материала.

Международный инвестиционный банк — многостороннее финансовое учреждение, контролируемое российским правительством и штаб-квартира которого находится в Будапеште с 2019 года, — пользовался полным дипломатическим иммунитетом до 2023 года. По соглашению с венгерским правительством этот иммунитет распространялся не только на высших должностных лиц банка, но и на всех сотрудников и консультантов, а также на любых гостей, которых банк приглашал из России.

По данным Politico, российские хакеры регулярно получали доступ к серверам Министерства иностранных дел Венгрии, - были украдены бесценные данные национальной безопасности. Одновременно с этим, венгерские государственные СМИ нередко распространяют позицию Кремля, которая призвана оправдать действия России.

Напомним

Венгрия выступает против нового пакета санкций ЕС в отношении российского газа, пообещав блокировать любые меры, которые могут повысить цены на энергоносители в Европе.

Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы, которая признает мирный план Зеленского единственным вариантом, утверждая, что он не учитывает позицию России и что мирные переговоры требуют участия всех воюющих сторон.