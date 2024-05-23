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После 2022 года влияние кремля в Венгрии усилилось – Politico
Венгрия углубляет свои связи с россией, допуская усиление российского влияния через финансовые сделки, среди которых реализация проекта строительства атомной электростанции.
Зеленский созвонился с премьером Греции, обсудили предстоящий Саммит мира и подготовку совместного соглашения о безопасности
Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом усилия, направленные на привлечение широкого круга государств к предстоящему Саммиту мира и подготовку к заключению двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Грецией.
В россии заявили о сбитии беспилотника в татарстане
россия заявила, что ее силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Республики Татарстан около 14:00.
Правительство хочет повысить НДС и военные сборы - СМИ
Министерство финансов разрабатывает законопроект о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС), а также введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей.
россияне нанесли два удара КАБами по Харькову и Дергачам, один раненый
Российские войска совершили обстрелы Харькова и Дергачей, при этом, по сообщениям, в Дергачах был ранен один человек.
Астронавтов из Франции и Бельгии назвали следующими европейцами, которые полетят на МКС
Софи Адено из Франции и Рафаэль Льежуа из Бельгии станут первыми двумя представителями класса астронавтов ЕКА 2022 года, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2026 году.
Атака рф на Харьковскую область: 8 пострадавших в результате ракетных ударов по Люботину
По состоянию на 14:00 8 человек получили острую стрессовую реакцию и ранения в результате вражеского ракетного обстрела города Люботин.
Крупнейший производитель спирта и государственный монополист "Укрспирт" оказался на грани банкротства
Крупнейший в Украине производитель спирта ГП "Укрспирт" полностью прекратил производственную деятельность и имеет многомиллионную задолженность перед государственным бюджетом.
Tesla, Mazda и Nissan: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет украинцы больше всего импортировали в апреле
В апреле украинцы приобрели 5,3 тыс. подержанных автомобилей возрастом до 5 лет, ввезенных из-за рубежа, причем самыми популярными моделями были Tesla Model Y и Model 3.
Обстрел пятиэтажки в Херсоне: у 15-летнего парня минно-взрывная травма и легкие ранения поясницы
22 мая россияне обстреляли пятиэтажный дом в Херсоне, ранив пять человек, в том числе 15-летнего мальчика с минно-взрывной травмой и легкими ранениями.