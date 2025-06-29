Венгрия заявила, что США сняли санкции с ее проекта расширения ядерной программы
Киев • УНН
Администрация США сняла санкции с проекта расширения венгерской АЭС "Пакш", которые были введены предыдущим правительством Джо Байдена.
Администрация США отменила санкции в отношении расширения атомной электростанции «Пакш», которые были введены предыдущей администрацией во главе с Джо Байденом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на Népszava и Bloomberg.
Детали
Администрация Трампа сняла ограничения в отношении Венгрии, которые препятствовали проекту Пакш-2 (Paksi Atomerőmű), введенному Соединенными Штатами во времена президентства Джо Байдена. Об этом объявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.
Чиновник также заявил, что расширение позволит Венгрии производить большую часть необходимой стране энергии к середине следующего десятилетия.
Справка
Проект, возглавляемый российским партнером Венгрии – корпорацией «Росатом», в последние годы страдает от юридических проблем и значительных задержек.
Премьер-министр Виктор Орбан также часто конфликтовал с коллегами из Европейского Союза из-за своих тесных связей с Россией, которая поставляет основную часть импорта энергоносителей в Венгрию.
К сведению
Венгрия углубляет свои связи с Россией, допуская усиление российского влияния через финансовые соглашения, среди которых реализация проекта строительства атомной электростанции. За счет российских кредитов, компания крупнейшего олигарха Венгрии Лоринца Месароша Mészáros és Mészáros Kft занимается атомной электростанцией «Пакш-2» стоимостью 12,5 миллиардов евро.
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