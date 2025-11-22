$42.150.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Соединенные Штаты выдали лицензии Венгрии на строительство АЭС, финансируемой РФ

Киев • УНН

 • 3610 просмотра

США выдали генеральную лицензию, разрешающую определенные финансовые операции, связанные с российским проектом атомной электростанции «Пакш II» в Венгрии. Разрешены операции с участием Газпромбанка, ВТБ Банка и Центробанка РФ, если они касаются реализации проекта АЭС.

Соединенные Штаты выдали лицензии Венгрии на строительство АЭС, финансируемой РФ

В пятницу, 21 ноября, Соединенные Штаты Америки выдали генеральную лицензию, которая разрешает определенные финансовые операции, связанные с российским проектом атомной электростанции "Пакш II" в Венгрии. Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что лицензия позволяет осуществлять операции с участием ряда российских финансовых учреждений, в частности Газпромбанка, ВТБ Банка и Центробанка РФ, если они касаются реализации проекта АЭС.

Лицензия была выдана после того, как Венгрия в этом месяце заключила соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики с США во время встречи президента Дональда Трампа и Виктора Орбана

- говорится в сообщении.

Согласно соглашению, Венгрия обязуется покупать американское ядерное топливо, а также американские технологии для хранения отработанного топлива.

Напомним

Белый дом подтвердил освобождение Венгрии от санкций США в отношении строительства новых энергоблоков АЭС российской корпорацией "Росатом".

Ранее сообщалось, что администрация США сняла санкции с проекта расширения венгерской АЭС "Пакш", которые были введены предыдущим правительством Джо Байдена.

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
