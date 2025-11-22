Соединенные Штаты выдали лицензии Венгрии на строительство АЭС, финансируемой РФ
США выдали генеральную лицензию, разрешающую определенные финансовые операции, связанные с российским проектом атомной электростанции «Пакш II» в Венгрии. Разрешены операции с участием Газпромбанка, ВТБ Банка и Центробанка РФ, если они касаются реализации проекта АЭС.
В пятницу, 21 ноября, Соединенные Штаты Америки выдали генеральную лицензию, которая разрешает определенные финансовые операции, связанные с российским проектом атомной электростанции "Пакш II" в Венгрии. Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США, передает УНН.
Отмечается, что лицензия позволяет осуществлять операции с участием ряда российских финансовых учреждений, в частности Газпромбанка, ВТБ Банка и Центробанка РФ, если они касаются реализации проекта АЭС.
Лицензия была выдана после того, как Венгрия в этом месяце заключила соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики с США во время встречи президента Дональда Трампа и Виктора Орбана
Согласно соглашению, Венгрия обязуется покупать американское ядерное топливо, а также американские технологии для хранения отработанного топлива.
Белый дом подтвердил освобождение Венгрии от санкций США в отношении строительства новых энергоблоков АЭС российской корпорацией "Росатом".
Ранее сообщалось, что администрация США сняла санкции с проекта расширения венгерской АЭС "Пакш", которые были введены предыдущим правительством Джо Байдена.
