США та ByteDance домовилися про оренду алгоритму TikTok для американського ринку - Axios
Київ • УНН
США уклали угоду з китайською компанією ByteDance про оренду алгоритму TikTok для американського ринку, що дозволить платформі продовжувати роботу без повного продажу. ByteDance створить дублікат алгоритму, який передадуть новому підприємству під контролем американських інвесторів.
Сполучені Штати домовилися з китайською компанією ByteDance про оренду алгоритму TikTok для американського ринку, повідомив високопоставлений чиновник Білого дому виданню Axios, пише УНН.
Деталі
За словами джерела, угода дозволить TikTok продовжувати роботу в США без повного продажу свого алгоритму, який є ключем до персоналізації контенту.
Згідно з планом, ByteDance створить дублікат алгоритму, який передадуть у нове спільне підприємство, контрольоване американськими інвесторами на чолі з Andreessen Horowitz, Silver Lake та Oracle.
Oracle перенавчить алгоритм і забезпечить захист даних користувачів із США, тоді як TikTok за межами країни продовжить працювати під контролем ByteDance.
Це рішення є компромісом у відповідь на закон 2024 року, який вимагає, щоб TikTok контролювали американці, інакше платформі загрожувала заборона. Прихильники угоди підкреслюють, що вона дозволяє "функціонувати алгоритму", критики ж можуть заперечувати проти будь-якої "співпраці" щодо його роботи.
За словами представника Білого дому, китайський уряд схвалив ці умови під час двосторонньої зустрічі минулого тижня в Мадриді
При цьому уряд США не матиме представництва в раді директорів TikTok US і не отримуватиме частки в компанії. Остаточне управління платформою ляже на нову раду, до складу якої увійдуть американські інвестори, частина нинішніх інвесторів ByteDance та один представник ByteDance.
Президент США Дональд Трамп, за даними Fox News, планує підписати виконавчий указ щодо угоди пізніше цього тижня. До групи інвесторів очікується входження Майкла Делла, Лахлана Мердока та Руперта Мердока.
Нагадаємо
Як повідомляв The Wall Street Journal, очікується, що адміністрація президента США Дональда Трампа отримає багатомільярдну комісію від інвесторів у межах складної угоди щодо контролю над операціями TikTok у США. Ця угода стане останньою у низці вигідних угод американського уряду з приватним сектором.
Президент США Дональд Трамп оголошував, що домовленості з Китаєм щодо TikTok уже досягнуті, а остаточні деталі він планує узгодити під час розмови з Сі Цзіньпіном у п’ятницю.
Трамп та Сі провели телефонну розмову у п'ятницю, 19 вересня. Президент США заявив, що він з Сі досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok.