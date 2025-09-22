США та ByteDance домовилися про оренду алгоритму TikTok для американського ринку - Axios

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 7500 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 12951 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 21288 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 37647 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 39576 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 24288 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 40636 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23279 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33897 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47868 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
31%
753мм
Популярнi новини
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 31725 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 14988 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 9814 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 20337 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 14383 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 20411 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 21279 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 37637 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 39569 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 40631 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Львів
Умань
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 20411 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 9868 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 31782 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 84084 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 106838 перегляди
Актуальне
Forbes
Financial Times
Дія (сервіс)
The New York Times
Bild

США та ByteDance домовилися про оренду алгоритму TikTok для американського ринку - Axios

Київ • УНН

 • 226 перегляди

США уклали угоду з китайською компанією ByteDance про оренду алгоритму TikTok для американського ринку, що дозволить платформі продовжувати роботу без повного продажу. ByteDance створить дублікат алгоритму, який передадуть новому підприємству під контролем американських інвесторів.

США та ByteDance домовилися про оренду алгоритму TikTok для американського ринку - Axios

Сполучені Штати домовилися з китайською компанією ByteDance про оренду алгоритму TikTok для американського ринку, повідомив високопоставлений чиновник Білого дому виданню Axios, пише УНН.

Деталі

За словами джерела, угода дозволить TikTok продовжувати роботу в США без повного продажу свого алгоритму, який є ключем до персоналізації контенту.

Згідно з планом, ByteDance створить дублікат алгоритму, який передадуть у нове спільне підприємство, контрольоване американськими інвесторами на чолі з Andreessen Horowitz, Silver Lake та Oracle. 

X запускає вертикальну відеострічку на тлі заборони TikTok у США20.01.25, 15:49 • 26518 переглядiв

Oracle перенавчить алгоритм і забезпечить захист даних користувачів із США, тоді як TikTok за межами країни продовжить працювати під контролем ByteDance.

Це рішення є компромісом у відповідь на закон 2024 року, який вимагає, щоб TikTok контролювали американці, інакше платформі загрожувала заборона. Прихильники угоди підкреслюють, що вона дозволяє "функціонувати алгоритму", критики ж можуть заперечувати проти будь-якої "співпраці" щодо його роботи.

За словами представника Білого дому, китайський уряд схвалив ці умови під час двосторонньої зустрічі минулого тижня в Мадриді

– йдеться в матеріалі Axios.

При цьому уряд США не матиме представництва в раді директорів TikTok US і не отримуватиме частки в компанії. Остаточне управління платформою ляже на нову раду, до складу якої увійдуть американські інвестори, частина нинішніх інвесторів ByteDance та один представник ByteDance.

Президент США Дональд Трамп, за даними Fox News, планує підписати виконавчий указ щодо угоди пізніше цього тижня. До групи інвесторів очікується входження Майкла Делла, Лахлана Мердока та Руперта Мердока.

Нагадаємо

Як повідомляв The Wall Street Journal, очікується, що адміністрація президента США Дональда Трампа отримає багатомільярдну комісію від інвесторів у межах складної угоди щодо контролю над операціями TikTok у США. Ця угода стане останньою у низці вигідних угод американського уряду з приватним сектором.

Президент США Дональд Трамп оголошував, що домовленості з Китаєм щодо TikTok уже досягнуті, а остаточні деталі він планує узгодити під час розмови з Сі Цзіньпіном у п’ятницю.

Трамп та Сі провели телефонну розмову у п'ятницю, 19 вересня. Президент США заявив, що він з Сі досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok.

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Державний кордон України
ByteDance
Fox News
TikTok
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Мадрид
Сполучені Штати Америки