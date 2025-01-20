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X запускає вертикальну відеострічку на тлі заборони TikTok у США

X запускає вертикальну відеострічку на тлі заборони TikTok у США

Київ • УНН

 • 26462 перегляди

Соцмережа X додала нову вкладку "Відео" для користувачів США після заборони TikTok. Компанія створила окремий розділ для відеоконтенту, щоб залучити нову аудиторію.

На тлі ситуації із забороною Tik Tok у США, соціальна мережа X не втрачає можливості та запускає вертикальну відеострічку. Про це повідомляє TechCrunch, пише УНН.

Деталі 

Зокрема, для користувачів США, у нижній панелі застосунку зʼявилася вкладка "Відео", щоб швидко можна було отримати доступ до відеоконтенту на платформі. 

"Сьогодні користувачі в США отримують новий розділ з відео", - йдеться в повідомленні компанії.

Користувачі TikTok та інших застосунків ByteDance, які вже завантажили застосунки, все ще можуть користуватися ними в США, але наразі застосунки не відображаються в основних магазинах з застосунками, що унеможливлює їх оновлення або ж перше завантаження. 

Тож між виробниками застосунків для соціальних мереж розпочало змагання по розробці нових функцій або запуску нових застосунків, щоб залучити користувачів. 

Користувачі X вже можуть переглядати короткі відеоролики, натискаючи на відео на часовій шкалі та прокручуючи вгору. Нова вкладка для відео - це просто окремий розділ, створений спеціально для відеоконтенту. Крім того, це вже не перша спроба компанії створити щось подібне.

Раніше реверс-інженер застосунку вже робив попередній перегляд медіа-вкладки для відео.

Останнім часом соціальна мережа фокусується на відео. Минулого року Х запустила окремий додаток TV для показу відео від різних організацій і творців.

Оскільки TikTok наразі не працює в США, соціальні мережі намагаються інші соцмережі намагаються скористатися цим моментом. Наприклад, Meta анонсувала додаток для редагування відео під назвою Edits, щоб конкурувати з CapCut від ByteDance, а суперник X - Bluesky - запустив стрічку для вертикальних відео.

Нагадаємо 

Користувачі у США втратили доступ до TikTok через федеральну заборону на використання сервісу. Трамп готовий надати компанії додаткові 90 днів для продажу платформи.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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