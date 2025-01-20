X запускает вертикальную видеоленту на фоне запрета TikTok в США
Киев • УНН
Соцсеть X добавила новую вкладку "Видео" для пользователей США после запрета TikTok. Компания создала отдельный раздел для видеоконтента, чтобы привлечь новую аудиторию.
На фоне ситуации с запретом Tik Tok в США, социальная сеть X не теряет возможности и запускает вертикальную видеоленту. Об этом сообщает TechCrunch, пишет УНН.
Детали
В частности, для пользователей США, в нижней панели приложения появилась вкладка "Видео", чтобы быстро можно было получить доступ к видеоконтенту на платформе.
"Сегодня пользователи в США получают новый раздел с видео", - говорится в сообщении компании.
Пользователи TikTok и других приложений ByteDance, которые уже загрузили приложения, все еще могут пользоваться ими в США, но пока приложения не отображаются в основных магазинах с приложениями, что делает невозможным их обновление или первую загрузку.
Поэтому между производителями приложений для социальных сетей началось соревнование по разработке новых функций или запуска новых приложений, чтобы привлечь пользователей.
Пользователи X уже могут просматривать короткие видеоролики, нажимая на видео на временной шкале и прокручивая вверх. Новая вкладка для видео - это просто отдельный раздел, созданный специально для видеоконтента. Кроме того, это уже не первая попытка компании создать нечто подобное.
Ранее реверс-инженер приложения уже делал предварительный просмотр медиа-вкладки для видео.
В последнее время социальная сеть фокусируется на видео. В прошлом году Х запустила отдельное приложение TV для показа видео от различных организаций и создателей.
Поскольку TikTok пока не работает в США, социальные сети пытаются другие соцсети пытаются воспользоваться этим моментом. Например, Meta анонсировала приложение для редактирования видео под названием Edits, чтобы конкурировать с CapCut от ByteDance, а соперник X - Bluesky - запустил ленту для вертикальных видео.
Напомним
Пользователи в США потеряли доступ к TikTok из-за федерального запрета на использование сервиса. Трамп готов предоставить компании дополнительные 90 дней для продажи платформы.