США и ByteDance договорились об аренде алгоритма TikTok для американского рынка - Axios

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 7500 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 12953 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 21292 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 37651 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 39579 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 24289 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 40638 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23281 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33899 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47870 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
31%
753мм
Популярные новости
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 31725 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 14988 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 9814 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 20337 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 14383 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 20420 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 21292 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 37651 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 39579 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 40638 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Львов
Умань
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 20432 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 9882 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 31796 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 84091 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 106843 просмотра
Актуальное
Forbes
Financial Times
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Бильд

США и ByteDance договорились об аренде алгоритма TikTok для американского рынка - Axios

Киев • УНН

 • 238 просмотра

США заключили соглашение с китайской компанией ByteDance об аренде алгоритма TikTok для американского рынка, что позволит платформе продолжать работу без полной продажи. ByteDance создаст дубликат алгоритма, который передадут новому предприятию под контролем американских инвесторов.

США и ByteDance договорились об аренде алгоритма TikTok для американского рынка - Axios

Соединенные Штаты договорились с китайской компанией ByteDance об аренде алгоритма TikTok для американского рынка, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома изданию Axios, пишет УНН.

Детали

По словам источника, сделка позволит TikTok продолжать работу в США без полной продажи своего алгоритма, который является ключом к персонализации контента.

Согласно плану, ByteDance создаст дубликат алгоритма, который будет передан в новое совместное предприятие, контролируемое американскими инвесторами во главе с Andreessen Horowitz, Silver Lake и Oracle.

X запускает вертикальную видеоленту на фоне запрета TikTok в США20.01.25, 15:49 • 26518 просмотров

Oracle переобучит алгоритм и обеспечит защиту данных пользователей из США, тогда как TikTok за пределами страны продолжит работать под контролем ByteDance.

Это решение является компромиссом в ответ на закон 2024 года, который требует, чтобы TikTok контролировали американцы, иначе платформе грозил запрет. Сторонники сделки подчеркивают, что она позволяет "функционировать алгоритму", критики же могут возражать против любого "сотрудничества" по его работе.

По словам представителя Белого дома, китайское правительство одобрило эти условия во время двусторонней встречи на прошлой неделе в Мадриде

– говорится в материале Axios.

При этом правительство США не будет иметь представительства в совете директоров TikTok US и не будет получать доли в компании. Окончательное управление платформой ляжет на новый совет, в состав которого войдут американские инвесторы, часть нынешних инвесторов ByteDance и один представитель ByteDance.

Президент США Дональд Трамп, по данным Fox News, планирует подписать исполнительный указ по сделке позднее на этой неделе. В группу инвесторов ожидается вхождение Майкла Делла, Лахлана Мердока и Руперта Мердока.

Напомним

Как сообщал The Wall Street Journal, ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа получит многомиллиардную комиссию от инвесторов в рамках сложной сделки по контролю над операциями TikTok в США. Эта сделка станет последней в ряду выгодных сделок американского правительства с частным сектором.

Президент США Дональд Трамп объявлял, что договоренности с Китаем по TikTok уже достигнуты, а окончательные детали он планирует согласовать во время разговора с Си Цзиньпином в пятницу.

Трамп и Си провели телефонный разговор в пятницу, 19 сентября. Президент США заявил, что он с Си достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение сделки TikTok.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Государственная граница Украины
ByteDance
Фокс Ньюс
ТикТок
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Мадрид
Соединённые Штаты