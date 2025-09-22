США и ByteDance договорились об аренде алгоритма TikTok для американского рынка - Axios

Соединенные Штаты договорились с китайской компанией ByteDance об аренде алгоритма TikTok для американского рынка, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома изданию Axios, пишет УНН.

Детали

По словам источника, сделка позволит TikTok продолжать работу в США без полной продажи своего алгоритма, который является ключом к персонализации контента.

Согласно плану, ByteDance создаст дубликат алгоритма, который будет передан в новое совместное предприятие, контролируемое американскими инвесторами во главе с Andreessen Horowitz, Silver Lake и Oracle.

Oracle переобучит алгоритм и обеспечит защиту данных пользователей из США, тогда как TikTok за пределами страны продолжит работать под контролем ByteDance.

Это решение является компромиссом в ответ на закон 2024 года, который требует, чтобы TikTok контролировали американцы, иначе платформе грозил запрет. Сторонники сделки подчеркивают, что она позволяет "функционировать алгоритму", критики же могут возражать против любого "сотрудничества" по его работе.

По словам представителя Белого дома, китайское правительство одобрило эти условия во время двусторонней встречи на прошлой неделе в Мадриде – говорится в материале Axios.

При этом правительство США не будет иметь представительства в совете директоров TikTok US и не будет получать доли в компании. Окончательное управление платформой ляжет на новый совет, в состав которого войдут американские инвесторы, часть нынешних инвесторов ByteDance и один представитель ByteDance.

Президент США Дональд Трамп, по данным Fox News, планирует подписать исполнительный указ по сделке позднее на этой неделе. В группу инвесторов ожидается вхождение Майкла Делла, Лахлана Мердока и Руперта Мердока.

Напомним

Как сообщал The Wall Street Journal, ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа получит многомиллиардную комиссию от инвесторов в рамках сложной сделки по контролю над операциями TikTok в США. Эта сделка станет последней в ряду выгодных сделок американского правительства с частным сектором.

Президент США Дональд Трамп объявлял, что договоренности с Китаем по TikTok уже достигнуты, а окончательные детали он планирует согласовать во время разговора с Си Цзиньпином в пятницу.

Трамп и Си провели телефонный разговор в пятницу, 19 сентября. Президент США заявил, что он с Си достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение сделки TikTok.