Спортсмени рф, які відвідували ТОТ України, беруть участь у міжнародних змаганнях під нейтральним статусом - ГУР
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські та білоруські спортсмени, які відвідували окуповані території України, продовжують брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним статусом. Серед них єлена кіриллова, алсу міназова, аліна гарнасько, яна сотієва, рєгіна шайдулліна та анастасія романова.
Деталі
На порталі War&Sanctions в розділі "Чемпіони терору" опублікована інформація про десятьох російських та білоруських спортсменів, які відвідують ТОТ України, беруть участь у пропагандистських заходах та, попри це, отримують нейтральний статус і продовжують брати участь у міжнародних змаганнях.
Серед них присутні наступні імена:
- єлєна кіриллова (надєль) - так звана виконуюча обов’язки “міністра спорту Херсонської області”, кураторка федеральної програми спільних спортивних зборів і тренувань спортсменів із ТОТ України з російськими спортсменами на базі федерального центру “Кримський”;
- алсу міназова - російська слаломниця, учасниця пропагандистських акцій за участю представників влади рф;
- аліна гарнасько - білоруська художня гімнастка, учасниця пропагандистського фестивалю “Время наших побед”, проведеного за дорученням самопроголошеного президента білорусі лукашенка;
- яна сотієва, рєгіна шайдулліна та анастасія романова - російські важкоатлетки, які брали участь у тренувальних зборах на тимчасово окупованих територіях України та були заявлені до складу збірної рф на Чемпіонат світу з важкої атлетики 2025 року.
Нагадаємо
Нещодавно Міжнародний паралімпійський комітет вирішив скасувати часткове відсторонення російських і білоруських спортсменів, запроваджене після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.
У відповідь Україна назвала це рішення ганебним і заявила, що в Міжнародному параолімпійському комітеті "втратили залишки совісті".