Спортсмены рф, посещавшие ВОТ Украины, участвуют в международных соревнованиях под нейтральным статусом - ГУР
Киев • УНН
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские и белорусские спортсмены, посещавшие оккупированные территории Украины, продолжают участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом. Среди них елена кириллова, алсу миназова, алина гарнасько, яна сотиева, регина шайдуллина и анастасия романова.
Детали
На портале War&Sanctions в разделе "Чемпионы террора" опубликована информация о десяти российских и белорусских спортсменах, которые посещают ВОТ Украины, участвуют в пропагандистских мероприятиях и, несмотря на это, получают нейтральный статус и продолжают участвовать в международных соревнованиях.
Среди них присутствуют следующие имена:
- елена кириллова (надель) - так называемая исполняющая обязанности “министра спорта Херсонской области”, куратор федеральной программы совместных спортивных сборов и тренировок спортсменов из ВОТ Украины с российскими спортсменами на базе федерального центра “Крымский”;
- алсу миназова - российская слаломистка, участница пропагандистских акций с участием представителей власти рф;
- алина гарнасько - белорусская художественная гимнастка, участница пропагандистского фестиваля “Время наших побед”, проведенного по поручению самопровозглашенного президента беларуси лукашенко;
- яна сотиева, регина шайдуллина и анастасия романова - российские тяжелоатлетки, которые принимали участие в тренировочных сборах на временно оккупированных территориях Украины и были заявлены в состав сборной рф на Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2025 года.
Напомним
Недавно Международный паралимпийский комитет решил отменить частичное отстранение российских и белорусских спортсменов, введенное после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году.
В ответ Украина назвала это решение позорным и заявила, что в Международном паралимпийском комитете "потеряли остатки совести".