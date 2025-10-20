$41.730.10
Эксклюзив
07:13 • 2550 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 10135 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
02:26 • 17413 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 57343 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 89005 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 51660 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 46411 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 42686 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47335 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 55010 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Спортсмены рф, посещавшие ВОТ Украины, участвуют в международных соревнованиях под нейтральным статусом - ГУР

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские и белорусские спортсмены, посещавшие оккупированные территории Украины, продолжают участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом. Среди них елена кириллова, алсу миназова, алина гарнасько, яна сотиева, регина шайдуллина и анастасия романова.

Спортсмены рф, посещавшие ВОТ Украины, участвуют в международных соревнованиях под нейтральным статусом - ГУР

российские спортсмены, посещавшие оккупированные территории Украины, продолжают участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

На портале War&Sanctions в разделе "Чемпионы террора" опубликована информация о десяти российских и белорусских спортсменах, которые посещают ВОТ Украины, участвуют в пропагандистских мероприятиях и, несмотря на это, получают нейтральный статус и продолжают участвовать в международных соревнованиях.

Среди них присутствуют следующие имена:

  • елена кириллова (надель) - так называемая исполняющая обязанности “министра спорта Херсонской области”, куратор федеральной программы совместных спортивных сборов и тренировок спортсменов из ВОТ Украины с российскими спортсменами на базе федерального центра “Крымский”;
    • алсу миназова - российская слаломистка, участница пропагандистских акций с участием представителей власти рф;
      • алина гарнасько - белорусская художественная гимнастка, участница пропагандистского фестиваля “Время наших побед”, проведенного по поручению самопровозглашенного президента беларуси лукашенко;
        • яна сотиева, регина шайдуллина и анастасия романова - российские тяжелоатлетки, которые принимали участие в тренировочных сборах на временно оккупированных территориях Украины и были заявлены в состав сборной рф на Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2025 года.

          Напомним

          Недавно Международный паралимпийский комитет решил отменить частичное отстранение российских и белорусских спортсменов, введенное после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году.

          В ответ Украина назвала это решение позорным и заявила, что в Международном паралимпийском комитете "потеряли остатки совести".

          Евгений Устименко

          Война в УкраинеСпортНовости Мира
          Военное положение
          Война в Украине
          Беларусь
          Главное управление разведки Украины
          Украина