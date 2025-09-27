Втратили залишки совісті: Україна відреагувала на рішення Міжнародного паралімпійського комітету відновити членство рф та білорусі
Київ • УНН
Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного параолімпійського комітету не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів білорусі та рф. МЗС та Мінмолодьспорт заявляють, що це заохочує російську агресію та терор, втягуючи спорт у політику.
Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного параолімпійського комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації. Про це йдеться у спільній заяві МЗС та Мінмолодьспорту щодо рішення про повернення національних паралімпійських комітетів білорусі та російської федерації, передає УНН.
Обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію. Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті
"Нейтральному" фігуристу Гумєнніку наклали українську пісню на відео виступу на турнірі у Пекіні20.09.25, 18:36 • 4792 перегляди
Крім того, такий "розворот" відбувається на тлі відмови росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн. Воно фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на москву заради спонукання її до миру.
Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, адже ще з радянських часів Москва використовує спорт як інструмент пропаганди. Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму. Чимало "паралімпійців" з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм "героїзмом" та жорстокістю
Україна закликає весь спортивний світ, усі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів і тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни.
Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки росія не припинила геноцидну війну проти України
Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів рф та білорусі08.10.24, 15:35 • 12425 переглядiв
Нагадаємо
Членство паралімпійських комітетів росії та білорусі було припинено у листопаді 2022 року на тлі "порушення конституційних обов'язків членства".