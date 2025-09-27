Втратили залишки совісті: Україна відреагувала на рішення Міжнародного паралімпійського комітету відновити членство рф та білорусі

Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного параолімпійського комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації. Про це йдеться у спільній заяві МЗС та Мінмолодьспорту щодо рішення про повернення національних паралімпійських комітетів білорусі та російської федерації, передає УНН.

Обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію. Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті