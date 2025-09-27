$41.490.00
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 50692 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 97288 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 40424 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45 • 39338 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 36664 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26499 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ Зими
26 вересня, 09:01 • 51660 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 53307 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 50072 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Втратили залишки совісті: Україна відреагувала на рішення Міжнародного паралімпійського комітету відновити членство рф та білорусі

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного параолімпійського комітету не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів білорусі та рф. МЗС та Мінмолодьспорт заявляють, що це заохочує російську агресію та терор, втягуючи спорт у політику.

Втратили залишки совісті: Україна відреагувала на рішення Міжнародного паралімпійського комітету відновити членство рф та білорусі

Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного параолімпійського комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації. Про це йдеться у спільній заяві МЗС та Мінмолодьспорту щодо рішення про повернення національних паралімпійських комітетів білорусі та російської федерації, передає УНН.

Обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію. Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті 

- йдеться у заяві.

"Нейтральному" фігуристу Гумєнніку наклали українську пісню на відео виступу на турнірі у Пекіні20.09.25, 18:36 • 4792 перегляди

Крім того, такий "розворот" відбувається на тлі відмови росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн. Воно фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на москву заради спонукання її до миру.

Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, адже ще з радянських часів Москва використовує спорт як інструмент пропаганди. Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму. Чимало "паралімпійців" з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм "героїзмом" та жорстокістю 

- йдеться у заяві.

Україна закликає весь спортивний світ, усі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів і тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни.

Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки росія не припинила геноцидну війну проти України 

- зазначено у заяві.

Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів рф та білорусі08.10.24, 15:35 • 12425 переглядiв

Нагадаємо

Членство паралімпійських комітетів росії та білорусі було припинено у листопаді 2022 року на тлі "порушення конституційних обов'язків членства".

Антоніна Туманова

