"Нейтральному" фігуристу Гумєнніку наклали українську пісню на відео виступу на турнірі у Пекіні

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Міжнародний ковзанярський союз (ISU) помилково опублікував відео виступу "нейтрального" фігуриста Петра Гуменніка під українську пісню гурту Kazka. Відео було видалено, а ISU вибачився за неналежний вибір музики.

"Нейтральному" фігуристу Гумєнніку наклали українську пісню на відео виступу на турнірі у Пекіні

Міжнародний ковзанярський союз (ISU) помилково виклав відео з виступом "нейтрального" фігуриста Петра Гумєнніка у короткій програмі кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2026 під українську пісню, передає УНН.

Деталі

Після завершення короткої програми, ISU виклав відео виступів усіх фігуристів, зокрема і Гумєнніка, під українську пісню українського гурту Kazka - "Плакала".

Згодом відео було видалено з усіх офіційних акаунтів, однак воно вже встигло потрапити в мережу.

Після цього організація знову виклала відео з виступу Гумєнніка, замінивши українську пісню на іншу.

ISU в коментарі російському порталу "Матч ТВ" вибачилися за невідповідний вибір музики

ISU приносить вибачення за невідповідний вибір музики в недавньому пості в соціальних мережах, присвяченому виступу фігуриста Петра Гуменника. Публікація була видалена, і ми шкодуємо про будь-які можливі образи. Ми переглядаємо наші процедури, щоб подібне не повторилося 

- заявили в пресслужбі.

Зазначимо, що Гуменник виграв коротку програму, отримавши за свій прокат 93,80 бала і оновивши особистий рекорд на міжнародній арені. Друге місце посів мексиканець Донован Каррільо (84,97 бала), замкнув трійку кращих француз Франсуа Піто (81,24).

Нагадаємо

Українська борчиня Алла Белінська стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 72 кг на ЧС-2025 у Загребі, здолавши суперниць з Хорватії, Франції, Киргизстану та Туреччини.

Павло Башинський

