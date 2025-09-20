"Нейтральному" фігуристу Гумєнніку наклали українську пісню на відео виступу на турнірі у Пекіні
Київ • УНН
Міжнародний ковзанярський союз (ISU) помилково опублікував відео виступу "нейтрального" фігуриста Петра Гуменніка під українську пісню гурту Kazka. Відео було видалено, а ISU вибачився за неналежний вибір музики.
Міжнародний ковзанярський союз (ISU) помилково виклав відео з виступом "нейтрального" фігуриста Петра Гумєнніка у короткій програмі кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2026 під українську пісню, передає УНН.
Деталі
Після завершення короткої програми, ISU виклав відео виступів усіх фігуристів, зокрема і Гумєнніка, під українську пісню українського гурту Kazka - "Плакала".
Згодом відео було видалено з усіх офіційних акаунтів, однак воно вже встигло потрапити в мережу.
Після цього організація знову виклала відео з виступу Гумєнніка, замінивши українську пісню на іншу.
ISU в коментарі російському порталу "Матч ТВ" вибачилися за невідповідний вибір музики
ISU приносить вибачення за невідповідний вибір музики в недавньому пості в соціальних мережах, присвяченому виступу фігуриста Петра Гуменника. Публікація була видалена, і ми шкодуємо про будь-які можливі образи. Ми переглядаємо наші процедури, щоб подібне не повторилося
Зазначимо, що Гуменник виграв коротку програму, отримавши за свій прокат 93,80 бала і оновивши особистий рекорд на міжнародній арені. Друге місце посів мексиканець Донован Каррільо (84,97 бала), замкнув трійку кращих француз Франсуа Піто (81,24).
Нагадаємо
