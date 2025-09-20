"Нейтральному" фигуристу Гуменнику наложили украинскую песню на видео выступления на турнире в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) по ошибке выложил видео с выступлением "нейтрального" фигуриста Петра Гуменника в короткой программе квалификационного турнира на Олимпиаду-2026 под украинскую песню, передает УНН.

После завершения короткой программы ISU выложил видео выступлений всех фигуристов, в том числе и Гуменника, под украинскую песню украинской группы Kazka — "Плакала".

Впоследствии видео было удалено со всех официальных аккаунтов, однако оно уже успело попасть в сеть.

После этого организация снова выложила видео с выступлением Гуменника, заменив украинскую песню на другую.

ISU в комментарии российскому порталу "Матч ТВ" извинились за неподходящий выбор музыки

ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению фигуриста Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы подобное не повторилось