"Нейтральному" фигуристу Гуменнику наложили украинскую песню на видео выступления на турнире в Пекине

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Международный союз конькобежцев (ISU) по ошибке опубликовал видео выступления "нейтрального" фигуриста Петра Гуменника под украинскую песню группы Kazka. Видео было удалено, а ISU извинился за неподобающий выбор музыки.

"Нейтральному" фигуристу Гуменнику наложили украинскую песню на видео выступления на турнире в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) по ошибке выложил видео с выступлением "нейтрального" фигуриста Петра Гуменника в короткой программе квалификационного турнира на Олимпиаду-2026 под украинскую песню, передает УНН.

Детали

После завершения короткой программы ISU выложил видео выступлений всех фигуристов, в том числе и Гуменника, под украинскую песню украинской группы Kazka — "Плакала".

Впоследствии видео было удалено со всех официальных аккаунтов, однако оно уже успело попасть в сеть.

После этого организация снова выложила видео с выступлением Гуменника, заменив украинскую песню на другую.

ISU в комментарии российскому порталу "Матч ТВ" извинились за неподходящий выбор музыки

ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению фигуриста Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы подобное не повторилось 

- заявили в пресс-службе.

Отметим, что Гуменник выиграл короткую программу, получив за свой прокат 93,80 балла и обновив личный рекорд на международной арене. Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97 балла), замкнул тройку лучших француз Франсуа Пито (81,24).

Напомним

Украинская борчиха Алла Белинская стала чемпионкой мира в весовой категории до 72 кг на ЧМ-2025 в Загребе, одолев соперниц из Хорватии, Франции, Кыргызстана и Турции.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Международный союз конькобежцев
Кыргызстан
Франция
Хорватия
Турция
Украина