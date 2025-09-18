$41.190.02
48.770.12
ukenru
17:45 • 3268 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 14598 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 24792 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 35091 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 22724 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 19810 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 30394 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15858 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 49145 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44738 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
Українська борчиня Алла Белінська завоювала золото на ЧС-2025 у Загребі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Алла Белінська стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 72 кг на ЧС-2025 у Загребі. Це перше світове золото в кар'єрі спортсменки та перше для українських борців на цьому чемпіонаті.

Українська борчиня Алла Белінська завоювала золото на ЧС-2025 у Загребі

Українська борчиня Алла Белінська стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 72 кг на ЧС-2025 у Загребі, здолавши суперниць з Хорватії, Франції, Киргизстану та Туреччини. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Українська борчиня Алла Белінська - чемпіонка світу! Це перше світове золото в кар’єрі спортсменки й перше золото українських борців у Загребі-2025. На шляху до перемоги у ваговій категорії до 72 кг Белінська здолала хорватку Вероніку Вільк (4:0), француженку Полен Деніс Лекарпентьє (4:2) та Нурзат Нуртаєву з Киргизстану (11:6), а у фіналі була сильніша за Нерсін Баш з Туреччини (6:0) 

- йдеться у дописі.

Також цього року Алла Белінська стала чемпіонкою Європи.

Додатково

Чемпіонат світу триватиме до 21 вересня.

Веслувальниця Лузан стала найкращою спортсменкою місяця в Україні18.09.25, 11:13 • 2114 переглядiв

Альона Уткіна

Спорт
Киргизстан
Франція
Хорватія
Туреччина
Україна