Українська борчиня Алла Белінська завоювала золото на ЧС-2025 у Загребі
Київ • УНН
Алла Белінська стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 72 кг на ЧС-2025 у Загребі. Це перше світове золото в кар'єрі спортсменки та перше для українських борців на цьому чемпіонаті.
Українська борчиня Алла Белінська стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 72 кг на ЧС-2025 у Загребі, здолавши суперниць з Хорватії, Франції, Киргизстану та Туреччини. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
Українська борчиня Алла Белінська - чемпіонка світу! Це перше світове золото в кар’єрі спортсменки й перше золото українських борців у Загребі-2025. На шляху до перемоги у ваговій категорії до 72 кг Белінська здолала хорватку Вероніку Вільк (4:0), француженку Полен Деніс Лекарпентьє (4:2) та Нурзат Нуртаєву з Киргизстану (11:6), а у фіналі була сильніша за Нерсін Баш з Туреччини (6:0)
Також цього року Алла Белінська стала чемпіонкою Європи.
Чемпіонат світу триватиме до 21 вересня.
