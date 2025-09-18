Українська борчиня Алла Белінська завоювала золото на ЧС-2025 у Загребі

Українська борчиня Алла Белінська стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 72 кг на ЧС-2025 у Загребі, здолавши суперниць з Хорватії, Франції, Киргизстану та Туреччини. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Українська борчиня Алла Белінська - чемпіонка світу! Це перше світове золото в кар’єрі спортсменки й перше золото українських борців у Загребі-2025. На шляху до перемоги у ваговій категорії до 72 кг Белінська здолала хорватку Вероніку Вільк (4:0), француженку Полен Деніс Лекарпентьє (4:2) та Нурзат Нуртаєву з Киргизстану (11:6), а у фіналі була сильніша за Нерсін Баш з Туреччини (6:0) - йдеться у дописі.

Також цього року Алла Белінська стала чемпіонкою Європи.

Додатково

Чемпіонат світу триватиме до 21 вересня.

