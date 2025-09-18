Украинская борчиха Алла Белинская завоевала золото на ЧМ-2025 в Загребе
Киев • УНН
Алла Белинская стала чемпионкой мира по борьбе в весовой категории до 72 кг на ЧМ-2025 в Загребе. Это первое мировое золото в карьере спортсменки и первое для украинских борцов на этом чемпионате.
Украинская борчиха Алла Белинская стала чемпионкой мира в весовой категории до 72 кг на ЧМ-2025 в Загребе, одолев соперниц из Хорватии, Франции, Кыргызстана и Турции. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Украинская борчиха Алла Белинская - чемпионка мира! Это первое мировое золото в карьере спортсменки и первое золото украинских борцов в Загребе-2025. На пути к победе в весовой категории до 72 кг Белинская одолела хорватку Веронику Вильк (4:0), француженку Полен Денис Лекарпентье (4:2) и Нурзат Нуртаеву из Кыргызстана (11:6), а в финале была сильнее Нерсин Баш из Турции (6:0)
Также в этом году Алла Белинская стала чемпионкой Европы.
Дополнительно
Чемпионат мира продлится до 21 сентября.
