Украинская борчиха Алла Белинская завоевала золото на ЧМ-2025 в Загребе

Украинская борчиха Алла Белинская - чемпионка мира! Это первое мировое золото в карьере спортсменки и первое золото украинских борцов в Загребе-2025. На пути к победе в весовой категории до 72 кг Белинская одолела хорватку Веронику Вильк (4:0), француженку Полен Денис Лекарпентье (4:2) и Нурзат Нуртаеву из Кыргызстана (11:6), а в финале была сильнее Нерсин Баш из Турции (6:0) - говорится в сообщении.

Также в этом году Алла Белинская стала чемпионкой Европы.

Чемпионат мира продлится до 21 сентября.

