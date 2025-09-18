$41.190.02
17:45
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 17:46
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
Украинская борчиха Алла Белинская завоевала золото на ЧМ-2025 в Загребе

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Алла Белинская стала чемпионкой мира по борьбе в весовой категории до 72 кг на ЧМ-2025 в Загребе. Это первое мировое золото в карьере спортсменки и первое для украинских борцов на этом чемпионате.

Украинская борчиха Алла Белинская завоевала золото на ЧМ-2025 в Загребе

Украинская борчиха Алла Белинская стала чемпионкой мира в весовой категории до 72 кг на ЧМ-2025 в Загребе, одолев соперниц из Хорватии, Франции, Кыргызстана и Турции. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Украинская борчиха Алла Белинская - чемпионка мира! Это первое мировое золото в карьере спортсменки и первое золото украинских борцов в Загребе-2025. На пути к победе в весовой категории до 72 кг Белинская одолела хорватку Веронику Вильк (4:0), француженку Полен Денис Лекарпентье (4:2) и Нурзат Нуртаеву из Кыргызстана (11:6), а в финале была сильнее Нерсин Баш из Турции (6:0) 

- говорится в сообщении.

Также в этом году Алла Белинская стала чемпионкой Европы.

Дополнительно

Чемпионат мира продлится до 21 сентября.

Гребчиха Лузан стала лучшей спортсменкой месяца в Украине18.09.25, 11:13 • 2114 просмотров

Алена Уткина

