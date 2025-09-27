Потеряли остатки совести: Украина отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета возобновить членство рф и беларуси
Киев • УНН
Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета не продлевать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов беларуси и рф. МИД и Минмолодежьспорт заявляют, что это поощряет российскую агрессию и террор, втягивая спорт в политику.
Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, которым она решила не продлевать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минмолодежьспорта относительно решения о возвращении национальных паралимпийских комитетов беларуси и российской федерации, передает УНН.
Ограничения, в частности в отношении российского паралимпийского комитета, действовали с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Российское вторжение продолжается, как и российские зверства против украинцев, но Генеральная Ассамблея МПК почему-то решила изменить свою позицию. На самом деле единственное, что изменилось, это потеря функционерами МПК остатков совести
Кроме того, такой "разворот" происходит на фоне отказа россии от мира и эскалации террора против украинцев и провокаций против других европейских стран. Оно фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов в то время, когда все международное сообщество работает над повышением давления на москву ради побуждения ее к миру.
Решение МПК втягивает международный спорт в политику и пропаганду войны, ведь еще с советских времен москва использует спорт как инструмент пропаганды. Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены выражают откровенную поддержку вооруженной агрессии россии против Украины, выступают в пропагандистских мероприятиях путинского режима. Многие "паралимпийцы" из россии и беларуси принимали непосредственное участие в кровавой войне против украинского народа, прославившись своим "героизмом" и жестокостью
Украина призывает весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, которые не потеряли моральный компас, осудить это позорное решение и требовать его изменения.
Обращаемся к Италии с призывом не допустить появления российских флагов, под которыми сегодня убивают украинцев, во время соревнований. Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования, пока Россия не прекратила геноцидную войну против Украины
Напомним
Членство паралимпийских комитетов россии и беларуси было приостановлено в ноябре 2022 года на фоне "нарушения конституционных обязанностей членства".