Потеряли остатки совести: Украина отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета возобновить членство рф и беларуси

Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, которым она решила не продлевать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минмолодежьспорта относительно решения о возвращении национальных паралимпийских комитетов беларуси и российской федерации, передает УНН.

Ограничения, в частности в отношении российского паралимпийского комитета, действовали с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Российское вторжение продолжается, как и российские зверства против украинцев, но Генеральная Ассамблея МПК почему-то решила изменить свою позицию. На самом деле единственное, что изменилось, это потеря функционерами МПК остатков совести