26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення росії та білорусі

Київ • УНН

 • 3250 перегляди

Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення Росії та Білорусі, повертаючи їм повні права членства. Рішення ухвалене на Генасамблеї МПК у Сеулі, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення росії та білорусі

Міжнародний паралімпійський комітет у суботу вирішив скасувати часткове відсторонення росії та білорусі, запроваджене після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, повідомили на сайті організації у суботу, пише УНН.

Деталі

Організації-члени проголосували на Генасамблеї МПК у Сеулі в суботу за те, щоб не зберігати часткове призупинення діяльності Національних паралімпійських комітетів росії та білорусі. 

На голосування членів МПК (національних паралімпійських комітетів, міжнародних федерацій та організацій для осіб з порушеннями) спершу виносили пропозицію повністю відсторонити росію. 111 виступили "за" і ще 55 - "проти". Ще 11 утрималися. Таким чином голосування не набрало необхідної половини голосів. Також країни учасники МПК не підтримали рішення продовження часткове відсторонення паралімпійського комітету рф.

Голосування за повне і часткове призупинення членства білорусі також не підтримали понад половиною необхідних голосів.

Рішення означає, що НПК росії та білорусі тепер повертаються "повні права та привілеї членства в Міжнародному паралімпійському комітеті, відповідно до Конституції МПК".

Контекст

Членство російського та білоруського паралімпійських комітетів було призупинено в листопаді 2022 року на тлі "порушення конституційних обов'язків членства". У лютому 2022 року росія за підтримки білорусі розпочала повномасштабне вторгнення до України перед стартом Паралімпіади в Пекіні, не дотримавшись Олімпійського перемир'я.

МПК наразі не пояснив, чи означатиме поновлення росії та білорусі в правах можливість спортсменів з двох країн виступати на змаганнях із національною символікою. Рішення ухвалили напередодні зимових Паралімпійських ігор-2026, які стартують 6 березня в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Україна вимагає не пускати російських спортсменів на Чемпіонат світу з веслувального слалому18.09.25, 15:15 • 2537 переглядiв

Рішення про те, які країни змагатимуться у шести видах спорту зимової програми Олімпіади, як зауважує AFP, регулюється міжнародними спортивними федераціями, які досі зберігали заборону на участь російських та білоруських спортсменів.

Щоб мати право на участь, кожен спортсмен повинен мати чинну ліцензію на сезон 2025/26 від своїх міжнародних федерацій на гірськолижний спорт (паралімпійські змагання), лижні перегони (паралімпійські змагання), сноубординг (паралімпійський біатлон), хокей на льоду (паралімпійський хокей) та керлінг на візках (керлінг на візках).

Доповнення

Останнє рішення МПК було ухвалено через вісім днів після того, як Міжнародний олімпійський комітет дозволив присутність російських та білоруських спортсменів на зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні за умови, що вони змагатимуться під нейтральним прапором та відповідатимуть умовам нейтралітету.

Президент України Володимир Зеленський перед цим поговорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Глава української держави розраховує, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі щодо агресивної росії.

Павло Зінченко

СпортПолітика
Білорусь
Сеул
Мілан
Володимир Зеленський
Україна