Україна вимагає не пускати російських спортсменів на Чемпіонат світу з веслувального слалому

Українські спортивні функціонери закликали не допустити участі атлетів із росії у Чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться в Австралії, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація каное України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації каное з рішучим закликом: не допустити участі атлетів із Росії у Чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться 29 вересня – 4 жовтня 2025 року у Пенріті (Австралія)