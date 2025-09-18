Україна вимагає не пускати російських спортсменів на Чемпіонат світу з веслувального слалому
Київ • УНН
Українські спортивні функціонери закликали не допустити участі атлетів із росії у Чемпіонаті світу з веслувального слалому в Австралії. Причиною стало рішення Міжнародної федерації каное допустити росіян до змагань попри їхню участь у пропагандистських заходах або належність до силових структур рф.
Українські спортивні функціонери закликали не допустити участі атлетів із росії у Чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться в Австралії.
Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація каное України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації каное з рішучим закликом: не допустити участі атлетів із Росії у Чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться 29 вересня – 4 жовтня 2025 року у Пенріті (Австралія)
Підставою для звернення стало рішення Міжнародної федерації каное допустити російських спортсменів до змагань — попри наявність фактів їхньої участі в пропагандистських заходах або належності до силових структур рф.
Серед заявлених учасників:
- Алсу Міназова, яка брала участь у публічних заходах із Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ РФ, та Радієм Хабіровим, главою Республіки Башкортостан (РФ). Обидва перебувають під міжнародними санкціями за підтримку російської агресії проти України. Вона також публічно демонструвала підтримку диктатору Путіну.
- Павел Котов та Александр Харламцев, які є членами спортивного клубу ЦСКА, безпосередньо пов’язаного з російською армією та воєнною агресією проти України.
В українському відомстві наголосили, що "це порушує рекомендації МОК від 28.03.2023: нейтральний статус не може надаватися спортсменам, які пов’язані з армією або підтримують агресію публічно".
Міністерство молоді та спорту України, НОК та Федерація каное України наголошують, що країни-агресорки використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди.
