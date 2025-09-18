Україна вимагає не пускати російських спортсменів на Чемпіонат світу з веслувального слалому

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 3680 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 12289 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 10127 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 10635 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 18458 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13342 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 39905 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42164 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32736 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31550 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.2м/с
52%
751мм
Популярнi новини
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 15818 перегляди
Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака18 вересня, 02:59 • 8824 перегляди
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптикиPhoto18 вересня, 03:59 • 5752 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 15260 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 12691 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 1940 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 12274 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 12853 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 18446 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 39897 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Владислав Косіняк-Камиш
Денис Шмигаль
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Угорщина
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 15388 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 21206 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 21656 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 20388 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 49817 перегляди
Актуальне
Мі-8
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
WhatsApp
E-6 Mercury

Україна вимагає не пускати російських спортсменів на Чемпіонат світу з веслувального слалому

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Українські спортивні функціонери закликали не допустити участі атлетів із росії у Чемпіонаті світу з веслувального слалому в Австралії. Причиною стало рішення Міжнародної федерації каное допустити росіян до змагань попри їхню участь у пропагандистських заходах або належність до силових структур рф.

Україна вимагає не пускати російських спортсменів на Чемпіонат світу з веслувального слалому

Українські спортивні функціонери закликали не допустити участі атлетів із росії у Чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться в Австралії, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація каное України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та  Міжнародної федерації каное з рішучим закликом: не допустити участі атлетів із Росії у Чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться 29 вересня – 4 жовтня 2025 року у Пенріті (Австралія) 

- йдеться у зверненні.

Підставою для звернення стало рішення Міжнародної федерації каное допустити російських спортсменів до змагань — попри наявність фактів їхньої участі в пропагандистських заходах або належності до силових структур рф.

Міжнародна федерація боротьби послабила санкції проти білоруських і російських спортсменів26.09.24, 17:00 • 15697 переглядiв

Серед заявлених учасників:

  • Алсу Міназова, яка брала участь у публічних заходах із Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ РФ, та Радієм Хабіровим, главою Республіки Башкортостан (РФ). Обидва перебувають під міжнародними санкціями за підтримку російської агресії проти України. Вона також публічно демонструвала підтримку диктатору Путіну. 
    • Павел Котов та Александр Харламцев, які  є членами спортивного клубу ЦСКА, безпосередньо пов’язаного з російською армією та воєнною агресією проти України.

      В українському відомстві наголосили, що "це порушує рекомендації МОК від 28.03.2023: нейтральний статус не може надаватися спортсменам, які пов’язані з армією або підтримують агресію публічно".

      Міністерство молоді та спорту України, НОК та Федерація каное України наголошують, що країни-агресорки використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди.

      Українська асоціація футболу просить УЄФА недопустити повернення російських команд у міжнародний футбол07.02.24, 23:13 • 34293 перегляди

      Антоніна Туманова

      СпортПолітика
      Володимир Путін
      Австралія