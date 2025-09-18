Украина требует не пускать российских спортсменов на Чемпионат мира по гребному слалому

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 3700 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 12318 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 10145 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 10649 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 18478 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 13345 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 39919 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42171 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32741 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31554 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.2м/с
52%
751мм
Популярные новости
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 15818 просмотра
Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака18 сентября, 02:59 • 8824 просмотра
Украину накроют дожди с грозами, температура воздуха не превысит 20° - синоптикиPhoto18 сентября, 03:59 • 5752 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 15260 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 12691 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 1980 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 12309 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 12878 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 18472 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 39917 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Венгрия
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 15417 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 21217 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 21669 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 20400 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 49828 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
Ми-8
9К720 Искандер
Шахед-136
WhatsApp

Украина требует не пускать российских спортсменов на Чемпионат мира по гребному слалому

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Украинские спортивные функционеры призвали не допустить участия атлетов из россии в Чемпионате мира по гребному слалому в Австралии. Причиной стало решение Международной федерации каноэ допустить россиян к соревнованиям, несмотря на их участие в пропагандистских мероприятиях или принадлежность к силовым структурам рф.

Украина требует не пускать российских спортсменов на Чемпионат мира по гребному слалому

Украинские спортивные функционеры призвали не допустить участия атлетов из россии в Чемпионате мира по гребному слалому, который состоится в Австралии, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Министерство молодежи и спорта Украины, Национальный олимпийский комитет Украины и Федерация каноэ Украины обратились к руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации каноэ с решительным призывом: не допустить участия атлетов из России в Чемпионате мира по гребному слалому, который состоится 29 сентября – 4 октября 2025 года в Пенрите (Австралия).

- говорится в обращении.

Основанием для обращения стало решение Международной федерации каноэ допустить российских спортсменов к соревнованиям — несмотря на наличие фактов их участия в пропагандистских мероприятиях или принадлежности к силовым структурам рф.

Международная федерация борьбы ослабила санкции против белорусских и российских спортсменов26.09.24, 17:00 • 15697 просмотров

Среди заявленных участников:

  • Алсу Миназова, которая участвовала в публичных мероприятиях с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел рф, и Радием Хабировым, главой Республики Башкортостан (рф). Оба находятся под международными санкциями за поддержку российской агрессии против Украины. Она также публично демонстрировала поддержку диктатору путину.
    • Павел Котов и Александр Харламцев, которые являются членами спортивного клуба ЦСКА, непосредственно связанного с российской армией и военной агрессией против Украины.

      В украинском ведомстве подчеркнули, что "это нарушает рекомендации МОК от 28.03.2023: нейтральный статус не может предоставляться спортсменам, которые связаны с армией или поддерживают агрессию публично".

      Министерство молодежи и спорта Украины, НОК и Федерация каноэ Украины подчеркивают, что страны-агрессоры используют спорт не для диалога и единства, а как инструмент пропаганды.

      Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол07.02.24, 23:13 • 34293 просмотра

      Антонина Туманова

      СпортПолитика
      Владимир Путин
      Австралия