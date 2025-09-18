Украина требует не пускать российских спортсменов на Чемпионат мира по гребному слалому

Украинские спортивные функционеры призвали не допустить участия атлетов из россии в Чемпионате мира по гребному слалому, который состоится в Австралии, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Министерство молодежи и спорта Украины, Национальный олимпийский комитет Украины и Федерация каноэ Украины обратились к руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации каноэ с решительным призывом: не допустить участия атлетов из России в Чемпионате мира по гребному слалому, который состоится 29 сентября – 4 октября 2025 года в Пенрите (Австралия). - говорится в обращении.

Основанием для обращения стало решение Международной федерации каноэ допустить российских спортсменов к соревнованиям — несмотря на наличие фактов их участия в пропагандистских мероприятиях или принадлежности к силовым структурам рф.

Среди заявленных участников:

Алсу Миназова, которая участвовала в публичных мероприятиях с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел рф, и Радием Хабировым, главой Республики Башкортостан (рф). Оба находятся под международными санкциями за поддержку российской агрессии против Украины. Она также публично демонстрировала поддержку диктатору путину.

Павел Котов и Александр Харламцев, которые являются членами спортивного клуба ЦСКА, непосредственно связанного с российской армией и военной агрессией против Украины.

В украинском ведомстве подчеркнули, что "это нарушает рекомендации МОК от 28.03.2023: нейтральный статус не может предоставляться спортсменам, которые связаны с армией или поддерживают агрессию публично".

Министерство молодежи и спорта Украины, НОК и Федерация каноэ Украины подчеркивают, что страны-агрессоры используют спорт не для диалога и единства, а как инструмент пропаганды.

