Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  100206 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  111199 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  146897 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  201933 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  224457 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  216518 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  243857 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  250711 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  206986 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189235 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Новости по теме

Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол

Президент УАФ Андрей Шевченко обсудил с главой УЕФА недопущение возвращения российских футбольных команд к международным соревнованиям после личной встречи.

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Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол

Интим за 20 тысяч: в Донецкой области будут судить сутенеров, которые организовали притон

Трое жителей Днепра и Днепропетровской области обвиняются в организации борделя в Покровске и Мирнограде Донецкой области, в который привлекли восемь женщин в возрасте от 14 до 40 лет для оказания интимных услуг за вознаграждение от 12 000 до 20 000 гривен.

Криминал и ЧП •   •  10339 просмотра
Интим за 20 тысяч: в Донецкой области будут судить сутенеров, которые организовали притон

Вечером на Днепропетровщине уничтожили беспилотник оккупантов

Украинские военные сбили российский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области вечером 7 февраля.

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Вечером на Днепропетровщине уничтожили беспилотник оккупантов

Двухпартийный законопроект о границе и иностранной помощи не прошел голосование в Сенате США, но у демократов есть план "Б"

Сенат не одобрил двухпартийный пакет на сумму 118 миллиардов долларов, который бы ужесточил иммиграционное законодательство и помог Украине бороться с российским вторжением и поддержать Израиль в его войне с Хамасом.

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Двухпартийный законопроект о границе и иностранной помощи не прошел голосование в Сенате США, но у демократов есть план "Б"

На Сумщине за день зафиксировали 154 взрыва

Российская армия обстреляла четыре населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 154 взрыва 7 февраля.

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На Сумщине за день зафиксировали 154 взрыва

Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф

Президент Украины Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны от российского терроризма.

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Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф

Каждая жизнь важна: в Киеве копы достали из-под завалов собаку, пес уже в семье

Киевская полиция спасла собаку породы чихуахуа, которая оказалась под завалами квартиры, пострадавшей от российских обстрелов в Голосеевском районе столицы.

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Каждая жизнь важна: в Киеве копы достали из-под завалов собаку, пес уже в семье

Мы ответим россии на каждую ракету, каждый "шахед": Зеленский о масштабном обстреле рф

россия нанесла ракетные удары по нескольким украинским городам, в результате чего погибли 4 человека и десятки получили ранения, что заставило президента Зеленского пообещать возмездие за каждую атаку.

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Мы ответим россии на каждую ракету, каждый "шахед": Зеленский о масштабном обстреле рф

На Киевщине ГСЧС достали из-подо льда двух горе-рыбаков, одного уже мертвого

Спасатели на Киевщине спасли одного рыбака, но достали тело другого, который провалился под тонкий лед на пруду.

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На Киевщине ГСЧС достали из-подо льда двух горе-рыбаков, одного уже мертвого

Украина готова к скорейшему началу переговоров с Эстонией по двустороннему соглашению по безопасности - Жовква

Заместитель Главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с заместителем министра иностранных дел Эстонской Республики Кюллике Силласте-Эллинг, чтобы обсудить структуру и тематические блоки будущего двустороннего соглашения в сфере безопасности между Украиной и Эстонией.

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Украина готова к скорейшему началу переговоров с Эстонией по двустороннему соглашению по безопасности - Жовква