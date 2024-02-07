Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол

Как не допустить возвращения российских футбольных команд к международным соревнованиям с руководителем УЕФА Александером Чеферином обсудил президент УАФ Андрей Шевченко во время личной встречи. Об этом сообщили в украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Во время беседы стороны обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства украинской ассоциации и недопущения возвращения российских команд к международным соревнованиям - говорится в официальном сообщении ассоциации.

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В конце года самые титулованные украинские спортсмены подписали открытое письмо, в котором настаивают запретить российским и белорусским атлетам участвовать в Олимпийских играх 2024.