Українська асоціація футболу просить УЄФА недопустити повернення російських команд у міжнародний футбол
Київ • УНН
Президент УАФ Андрій Шевченко обговорив з главою УЄФА недопущення повернення російських футбольних команд до міжнародних змагань після особистої зустрічі.
Як недопустити повернення російських футбольних команд до міжнародних змагань із керівником УЄФА Александером Чеферіном обговорив президент УАФ Андрій Шевченко під час особистої зустрічі. Про це повідомили в українській асоціації футболу, передає УНН.
Під час бесіди сторони обговорили питання найближчих кроків нового керівництва української асоціації та недопущення повернення російських команд до міжнародних змагань
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