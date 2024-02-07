Українська асоціація футболу просить УЄФА недопустити повернення російських команд у міжнародний футбол

Як недопустити повернення російських футбольних команд до міжнародних змагань із керівником УЄФА Александером Чеферіном обговорив президент УАФ Андрій Шевченко під час особистої зустрічі. Про це повідомили в українській асоціації футболу, передає УНН.

Під час бесіди сторони обговорили питання найближчих кроків нового керівництва української асоціації та недопущення повернення російських команд до міжнародних змагань – йдеться в офіційному повідомленні асоціації.

Професійні спортсмени, учасники чемпіонатів світу та олімпійці взяли участь у благодійному забігу на підтримку військових

Додатково

Наприкінці року Найтитулованіші українські спортсмени підписали відкритий лист, в якому наполягають заборонити російським та білоруським атлетам брати участь у Олімпійських іграх 2024.