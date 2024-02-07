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Українська асоціація футболу просить УЄФА недопустити повернення російських команд у міжнародний футбол

Українська асоціація футболу просить УЄФА недопустити повернення російських команд у міжнародний футбол

Київ • УНН

 • 34276 перегляди

Президент УАФ Андрій Шевченко обговорив з главою УЄФА недопущення повернення російських футбольних команд до міжнародних змагань після особистої зустрічі.

Як недопустити повернення російських футбольних команд до міжнародних змагань із керівником УЄФА Александером Чеферіном обговорив президент УАФ Андрій Шевченко під час особистої зустрічі. Про це повідомили в українській асоціації футболу, передає УНН.

Під час бесіди сторони обговорили питання найближчих кроків нового керівництва української асоціації та недопущення повернення російських команд до міжнародних змагань

– йдеться в офіційному повідомленні асоціації.

Професійні спортсмени, учасники чемпіонатів світу та олімпійці взяли участь у благодійному забігу на підтримку військових17.10.23, 18:20 • 245332 перегляди

Додатково

Наприкінці року Найтитулованіші українські спортсмени підписали відкритий лист, в якому наполягають заборонити російським та білоруським атлетам брати участь у Олімпійських іграх 2024. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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