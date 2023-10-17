Професійні спортсмени, учасники чемпіонатів світу та олімпійці взяли участь у благодійному забігу на підтримку військових

Деталі

Участь у забігу взяли понад 600 бігунів зі всієї України: військові, представники бігових клубів зі Львова, Кривого Рогу, Чернігова, олімпійці та корпоративні команди.

Бігуни змагалися на декількох дистанціях: півмарафон (21 км), десятка (10 км), пʼятірка (5 км). Діти брали участь у забігах на 100 та 200 м. Вартість стартового внеску для дорослих забігів становила від 450 до 800 грн, в залежності від обраної дистанції та швидкості реєстрації, дитячих — 200 грн.

Учасники були з усіх регіонів України. Серед переможців на різні дистанції та в різних вікових категоріях були представники Одеси, Мукачева, Ужгорода, Чернігова, Львова, Маріуполя, Сєвєродонецька, Києва, Кривого Рогу, Калуша та інших міст. Участь брали самі військові зі 105-ї бригади, для якої збирали кошти, та професійні спортсмени.

Так, була присутня олімпійка, легкоатлетка, бронзова медалістка чемпіонату Європи Ольга Нижник. У 2012 році вона брала участь в Олімпійських іграх у Лондоні, де посіла 20 місце.

“Зараз готуюся до нових змагань, і тернопільський забіг став для мене одним з тренувальних етапів. Попри те, що всю дистанцію йшов дощ, це не було перешкодою — бігати в спеку важче, ніж у дощ”, — коментує вона.

Ще одним переможцем на дистанції 21 кілометр став Олександр Сітковський. Він — легкоатлет, учасник чотирьох Олімпійських ігор — 2008, 2012, 2016 і 2020 років, був переможцем і призером міжнародних марафонів і Чемпіонатів України.

Сьогодні Олександр — військовий, пішов до ЗСУ відразу після 22 лютого. До Тернополя приїхав у свій вихідний від військової служби день, щоб позмагатися й тримати себе в формі.

Організували півмарафон Благодійний фонд “МХП-Громаді” та біговий клуб ShypShyna Run Club. Також захід відбувся за підтримки Тернопільської міськради, Тернопільської ОДА, БФ HOPE.UA.

Переможці й призери отримали грошові винагороди, кубки та призи. Західний Хаб МХП, як генеральний спонсор заходу, забезпечив призовий фонд у розмірі 124 тис. грн.

Довідка

“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.