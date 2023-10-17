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Профессиональные спортсмены, участники чемпионатов мира и олимпийцы приняли участие в благотворительном забеге в поддержку военных

Киев • УНН

 • 245334 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. На днях, 15 октября, в Тернополе состоялся первый за несколько лет благотворительный забег. Все средства, собранные при регистрации на “Файнозабег”, а это — 275 тыс. грн, передали на военные нужды 105-й отдельной бригады ТрО ВСУ, передает УНН.

Профессиональные спортсмены, участники чемпионатов мира и олимпийцы приняли участие в благотворительном забеге в поддержку военных

Детали

Участие в забеге приняли более 600 бегунов со всей Украины: военные, представители беговых клубов из Львова, Кривого Рога, Чернигова, олимпийцы и корпоративные команды.

Бегуны соревновались на нескольких дистанциях: полумарафон (21 км), десятка (10 км), пятерка (5 км). Дети участвовали в забегах на 100 и 200 м. Стоимость стартового взноса для взрослых забегов составляла от 450 до 800 грн, в зависимости от выбранной дистанции и скорости регистрации, детских — 200 грн.

Участники были из всех регионов Украины. Среди победителей на различные дистанции и в различных возрастных категориях были представители Одессы, Мукачево, Ужгорода, Чернигова, Львова, Мариуполя, Северодонецка, Киева, Кривого Рога, Калуша и других городов. Участие принимали сами военные из 105-й бригады, для которой собирали средства, и профессиональные спортсмены.

Так, присутствовала олимпийка, легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата Европы Ольга Нижник. В 2012 году она участвовала в Олимпийских играх в Лондоне, где заняла 20 место.

“Сейчас готовлюсь к новым соревнованиям, и тернопольский забег стал для меня одним из тренировочных этапов. Несмотря на то, что всю дистанцию шел дождь, это не было препятствием — бегать в жару труднее, чем в дождь”, — комментирует она.

Еще одним победителем на дистанции 21 километр стал Александр Ситковский. Он — легкоатлет, участник четырех Олимпийских игр — 2008, 2012, 2016 и 2020 годов, был победителем и призером международных марафонов и Чемпионатов Украины.

Сегодня Александр — военный, ушёл в ВСУ сразу после 22 февраля. В Тернополь приехал в свой выходной от военной службы день, чтобы посоревноваться и держать себя в форме.

Организовали полумарафон Благотворительный фонд “МХП-Громаді” и беговой клуб ShypShyna Run Club. Также мероприятие состоялось при поддержке Тернопольского горсовета, Тернопольской ОГА, БФ HOPE.UA.

Победители и призеры получили денежные вознаграждения, кубки и призы. Западный Хаб МХП, как генеральный спонсор мероприятия, обеспечил призовой фонд в размере 124 тыс. грн.

Справка

“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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