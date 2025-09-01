$41.320.06
48.200.06
ukenru
15:53 • 878 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 7210 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39 • 16124 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 106326 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 70622 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 126670 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 134834 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 119397 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 98270 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 36727 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Україна розраховує, що МОК збереже принципову позицію щодо росії та білорусі: Зеленський поговорив із Ковентрі

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою МОК Кірсті Ковентрі. Обговорювалася підготовка до зимової Олімпіади-2026 та збереження принципової позиції щодо росії та білорусі.

Україна розраховує, що МОК збереже принципову позицію щодо росії та білорусі: Зеленський поговорив із Ковентрі

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Глава української держави розраховує, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної росії, і щодо її спільниці білорусі, передає УНН.

Деталі

Зеленський привітав Ковентрі з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК.

На жаль, росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури і навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава. За час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів 

- наголосив Зеленський.

МОК не виключає участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2026, але спортсменам ставлять умови участі27.07.25, 09:46 • 4973 перегляди

Він наголосив, що кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом.

Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної росії, і щодо її спільниці білорусі.  Ми готові поділитися всією необхідною інформацією. Буду радий бачити пані Кірсті в Україні 

- резюмував Зеленський.

Кірсті Ковентрі стала першою жінкою-президентом МОК20.03.25, 20:23 • 22592 перегляди

Антоніна Туманова

СпортПолітика
Фейкові новини
Білорусь
Париж
Італія
Володимир Зеленський
Україна