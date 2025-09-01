Україна розраховує, що МОК збереже принципову позицію щодо росії та білорусі: Зеленський поговорив із Ковентрі
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою МОК Кірсті Ковентрі. Обговорювалася підготовка до зимової Олімпіади-2026 та збереження принципової позиції щодо росії та білорусі.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Глава української держави розраховує, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної росії, і щодо її спільниці білорусі, передає УНН.
Зеленський привітав Ковентрі з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК.
На жаль, росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури і навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава. За час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів
Він наголосив, що кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом.
Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної росії, і щодо її спільниці білорусі. Ми готові поділитися всією необхідною інформацією. Буду радий бачити пані Кірсті в Україні
