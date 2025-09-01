Украина рассчитывает, что МОК сохранит принципиальную позицию в отношении россии и беларуси: Зеленский поговорил с Ковентри

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Глава украинского государства рассчитывает, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже, как в отношении агрессивной россии, так и в отношении ее союзницы Беларуси, передает УНН.

Детали

Зеленский поздравил Ковентри с избранием на должность, пожелал успеха и поблагодарил за поддержку Украины и украинских спортсменов со стороны МОК.

К сожалению, Россия продолжает свою агрессию и не делает никаких шагов к миру. Сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже самих принципов олимпизма, чем российское государство. За время полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, были разрушены сотни наших спортивных объектов - подчеркнул Зеленский.

МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026, но спортсменам ставят условия участия

Он подчеркнул, что каждое спортивное событие, до которого дотягивается российское государство, оно всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганды, а это пропаганда ненависти и войны. Поэтому нужно держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом.

Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже, как в отношении агрессивной России, так и в отношении ее союзницы Беларуси. Мы готовы поделиться всей необходимой информацией. Буду рад видеть госпожу Кирсти в Украине - резюмировал Зеленский.

Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом МОК