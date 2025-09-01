$41.320.06
15:53 • 940 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 7308 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 16215 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 107034 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 70906 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 127188 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 135340 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 119756 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 98580 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 36750 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Украина рассчитывает, что МОК сохранит принципиальную позицию в отношении россии и беларуси: Зеленский поговорил с Ковентри

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом МОК Кирсти Ковентри. Обсуждалась подготовка к зимней Олимпиаде-2026 и сохранение принципиальной позиции в отношении россии и беларуси.

Украина рассчитывает, что МОК сохранит принципиальную позицию в отношении россии и беларуси: Зеленский поговорил с Ковентри

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Глава украинского государства рассчитывает, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже, как в отношении агрессивной россии, так и в отношении ее союзницы Беларуси, передает УНН.

Детали

Зеленский поздравил Ковентри с избранием на должность, пожелал успеха и поблагодарил за поддержку Украины и украинских спортсменов со стороны МОК.

К сожалению, Россия продолжает свою агрессию и не делает никаких шагов к миру. Сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже самих принципов олимпизма, чем российское государство. За время полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, были разрушены сотни наших спортивных объектов

- подчеркнул Зеленский.

МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026, но спортсменам ставят условия участия27.07.25, 09:46 • 4973 просмотра

Он подчеркнул, что каждое спортивное событие, до которого дотягивается российское государство, оно всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганды, а это пропаганда ненависти и войны. Поэтому нужно держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом.

Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже, как в отношении агрессивной России, так и в отношении ее союзницы Беларуси. Мы готовы поделиться всей необходимой информацией. Буду рад видеть госпожу Кирсти в Украине

- резюмировал Зеленский.

Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом МОК20.03.25, 20:23 • 22592 просмотра

Антонина Туманова

СпортПолитика
Фейковые новости
Беларусь
Париж
Италия
Владимир Зеленский
Украина