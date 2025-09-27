Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение России и Беларуси

Международный паралимпийский комитет в субботу решил отменить частичное отстранение России и Беларуси, введенное после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, сообщили на сайте организации в субботу, пишет УНН.

Детали

Организации-члены проголосовали на Генассамблее МПК в Сеуле в субботу за то, чтобы не сохранять частичное приостановление деятельности Национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси.

На голосование членов МПК (национальных паралимпийских комитетов, международных федераций и организаций для лиц с нарушениями) сначала выносили предложение полностью отстранить Россию. 111 выступили "за" и еще 55 - "против". Еще 11 воздержались. Таким образом голосование не набрало необходимой половины голосов. Также страны-участницы МПК не поддержали решение о продлении частичного отстранения паралимпийского комитета РФ.

Голосование за полное и частичное приостановление членства Беларуси также не поддержали более половины необходимых голосов.

Решение означает, что НПК России и Беларуси теперь возвращаются "полные права и привилегии членства в Международном паралимпийском комитете, в соответствии с Конституцией МПК".

Контекст

Членство российского и белорусского паралимпийских комитетов было приостановлено в ноябре 2022 года на фоне "нарушения конституционных обязанностей членства". В феврале 2022 года Россия при поддержке Беларуси начала полномасштабное вторжение в Украину перед стартом Паралимпиады в Пекине, не соблюдая Олимпийское перемирие.

МПК пока не объяснил, будет ли означать возобновление России и Беларуси в правах возможность спортсменов из двух стран выступать на соревнованиях с национальной символикой. Решение приняли накануне зимних Паралимпийских игр-2026, которые стартуют 6 марта в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Украина требует не пускать российских спортсменов на Чемпионат мира по гребному слалому

Решение о том, какие страны будут соревноваться в шести видах спорта зимней программы Олимпиады, как отмечает AFP, регулируется международными спортивными федерациями, которые до сих пор сохраняли запрет на участие российских и белорусских спортсменов.

Чтобы иметь право на участие, каждый спортсмен должен иметь действующую лицензию на сезон 2025/26 от своих международных федераций на горнолыжный спорт (паралимпийские соревнования), лыжные гонки (паралимпийские соревнования), сноубординг (паралимпийский биатлон), хоккей на льду (паралимпийский хоккей) и керлинг на колясках (керлинг на колясках).

Дополнение

Последнее решение МПК было принято через восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет разрешил присутствие российских и белорусских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине при условии, что они будут соревноваться под нейтральным флагом и соответствовать условиям нейтралитета.

Президент Украины Владимир Зеленский перед этим поговорил с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Глава украинского государства рассчитывает, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже в отношении агрессивной России.