Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение России и Беларуси

26 сентября, 14:33 • 39731 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 77382 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 32769 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 32233 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 31802 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 24881 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 46511 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 49067 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49712 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30123 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС возможен весной 2026 года26 сентября, 23:48
На ВОТ начали закрываться топливные заправки - ЦНС27 сентября, 00:17
В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе27 сентября, 01:36
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентября05:02
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 77382 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 46511 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 49067 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Дания
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social
Вашингтон Пост
Financial Times

Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение России и Беларуси

Киев • УНН

 • 3114 просмотра

Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение России и Беларуси, возвращая им полные права членства. Решение принято на Генассамблее МПК в Сеуле, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение России и Беларуси

Международный паралимпийский комитет в субботу решил отменить частичное отстранение России и Беларуси, введенное после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, сообщили на сайте организации в субботу, пишет УНН.

Детали

Организации-члены проголосовали на Генассамблее МПК в Сеуле в субботу за то, чтобы не сохранять частичное приостановление деятельности Национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси. 

На голосование членов МПК (национальных паралимпийских комитетов, международных федераций и организаций для лиц с нарушениями) сначала выносили предложение полностью отстранить Россию. 111 выступили "за" и еще 55 - "против". Еще 11 воздержались. Таким образом голосование не набрало необходимой половины голосов. Также страны-участницы МПК не поддержали решение о продлении частичного отстранения паралимпийского комитета РФ.

Голосование за полное и частичное приостановление членства Беларуси также не поддержали более половины необходимых голосов.

Решение означает, что НПК России и Беларуси теперь возвращаются "полные права и привилегии членства в Международном паралимпийском комитете, в соответствии с Конституцией МПК".

Контекст

Членство российского и белорусского паралимпийских комитетов было приостановлено в ноябре 2022 года на фоне "нарушения конституционных обязанностей членства". В феврале 2022 года Россия при поддержке Беларуси начала полномасштабное вторжение в Украину перед стартом Паралимпиады в Пекине, не соблюдая Олимпийское перемирие.

МПК пока не объяснил, будет ли означать возобновление России и Беларуси в правах возможность спортсменов из двух стран выступать на соревнованиях с национальной символикой. Решение приняли накануне зимних Паралимпийских игр-2026, которые стартуют 6 марта в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Украина требует не пускать российских спортсменов на Чемпионат мира по гребному слалому18.09.25, 15:15 • 2537 просмотров

Решение о том, какие страны будут соревноваться в шести видах спорта зимней программы Олимпиады, как отмечает AFP, регулируется международными спортивными федерациями, которые до сих пор сохраняли запрет на участие российских и белорусских спортсменов.

Чтобы иметь право на участие, каждый спортсмен должен иметь действующую лицензию на сезон 2025/26 от своих международных федераций на горнолыжный спорт (паралимпийские соревнования), лыжные гонки (паралимпийские соревнования), сноубординг (паралимпийский биатлон), хоккей на льду (паралимпийский хоккей) и керлинг на колясках (керлинг на колясках).

Дополнение

Последнее решение МПК было принято через восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет разрешил присутствие российских и белорусских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине при условии, что они будут соревноваться под нейтральным флагом и соответствовать условиям нейтралитета.

Президент Украины Владимир Зеленский перед этим поговорил с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Глава украинского государства рассчитывает, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже в отношении агрессивной России.

Павел Зинченко

Беларусь
Сеул
Милан
Владимир Зеленский
Украина