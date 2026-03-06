Співробітники Ощаду, затримані в Угорщині, працюють у банку від 3 до 21 року, а всі вилучені цінності належать установі - заява

Всі співробітники служби інкасації Ощадбанку, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в ньому: від 3-4 років до 17-21 року, йдеться у заяві державної фінансової установи у п’ятницю, пише УНН.

За офіційними даними, отриманими Ощадом, сім його співробітників, які супроводжували безпідставно затримані в Угорщині інкасаторські машини, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів Угорщини. Представників консульської служби досі не було допущено до затриманих. Ощадбанк також не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання.

Банк не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу, які здійснювали традиційний рейс

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня. Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України. Загальний обсяг коштів Ощадбанку, доля яких наразі невідома, становить 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота