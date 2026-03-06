$43.810.09
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників
09:57
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Співробітники Ощаду, затримані в Угорщині, працюють у банку від 3 до 21 року, а всі вилучені цінності належать установі - заява

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Сім співробітників Ощадбанку, які супроводжували інкасаторські машини, незаконно утримуються в Угорщині. Банк вимагає негайного звільнення та повернення цінностей на 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Співробітники Ощаду, затримані в Угорщині, працюють у банку від 3 до 21 року, а всі вилучені цінності належать установі - заява

Всі співробітники служби інкасації Ощадбанку, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в ньому: від 3-4 років до 17-21 року, йдеться у заяві державної фінансової установи у п’ятницю, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними, отриманими Ощадом, сім його співробітників, які супроводжували безпідставно затримані в Угорщині інкасаторські машини, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів Угорщини. Представників консульської служби досі не було допущено до затриманих. Ощадбанк також не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання.

Банк не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу, які здійснювали традиційний рейс

- йдеться у заяві.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня. Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

Всі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в Ощадбанку: від 3-4 років до 17-21 року.

Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України. Загальний обсяг коштів Ощадбанку, доля яких наразі невідома, становить 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота

- йдеться у повідомленні.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників і повернення затриманих автівок та цінностей державного банку.

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Ольга Розгон

