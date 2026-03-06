Сотрудники Ощада, задержанные в Венгрии, работают в банке от 3 до 21 года, а все изъятые ценности принадлежат учреждению - заявление

Все сотрудники службы инкассации Ощадбанка, незаконно задержанные в Венгрии, имеют длительный опыт работы в нем: от 3-4 лет до 17-21 года, говорится в заявлении государственного финансового учреждения в пятницу, пишет УНН.

По официальным данным, полученным Ощадом, семь его сотрудников, сопровождавших безосновательно задержанные в Венгрии инкассаторские машины, незаконно удерживаются в одном из правоохранительных органов Венгрии. Представители консульской службы до сих пор не были допущены к задержанным. Ощадбанк также не получал никаких сообщений от венгерской стороны ни до, ни после задержания.

Банк не видит никаких возможных юридических оснований для задержания инкассаторских машин и сопровождающего персонала, которые осуществляли традиционный рейс

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения перевозка иностранной валюты и банковских металлов происходит исключительно наземным путем. Подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка еженедельно. Ощадбанк имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

Все сотрудники службы инкассации, незаконно задержанные в Венгрии, имеют длительный опыт работы в Ощадбанке: от 3-4 лет до 17-21 года.

Ценности, находившиеся в похищенных автомобилях, принадлежат государственному Ощадному банку. Это средства, которые были доверены банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины. Общий объем средств Ощадбанка, судьба которых сейчас неизвестна, составляет 40 млн долларов США, 35 млн евро, 9 кг золота