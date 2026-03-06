Сотрудники Ощада, задержанные в Венгрии, работают в банке от 3 до 21 года, а все изъятые ценности принадлежат учреждению - заявление

$43.810.09
50.900.07
ukenru
12:50 • 548 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 2406 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 10438 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 11709 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 14158 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 15515 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 14600 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 13367 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 20689 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 33395 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
61%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссийPhoto6 марта, 04:00 • 14095 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto6 марта, 04:18 • 16114 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 20152 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 8188 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 15332 просмотра
публикации
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 554 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 7488 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 15518 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 39778 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 71123 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Андрей Пышный
Музыкант
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 21138 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 18849 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 21122 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 42346 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 48724 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Дипломатка
Шахед-136

Сотрудники Ощада, задержанные в Венгрии, работают в банке от 3 до 21 года, а все изъятые ценности принадлежат учреждению - заявление

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Семь сотрудников Ощадбанка, сопровождавших инкассаторские машины, незаконно удерживаются в Венгрии. Банк требует немедленного освобождения и возвращения ценностей на 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Сотрудники Ощада, задержанные в Венгрии, работают в банке от 3 до 21 года, а все изъятые ценности принадлежат учреждению - заявление

Все сотрудники службы инкассации Ощадбанка, незаконно задержанные в Венгрии, имеют длительный опыт работы в нем: от 3-4 лет до 17-21 года, говорится в заявлении государственного финансового учреждения в пятницу, пишет УНН.

Подробности

По официальным данным, полученным Ощадом, семь его сотрудников, сопровождавших безосновательно задержанные в Венгрии инкассаторские машины, незаконно удерживаются в одном из правоохранительных органов Венгрии. Представители консульской службы до сих пор не были допущены к задержанным. Ощадбанк также не получал никаких сообщений от венгерской стороны ни до, ни после задержания.

Банк не видит никаких возможных юридических оснований для задержания инкассаторских машин и сопровождающего персонала, которые осуществляли традиционный рейс

- говорится в заявлении.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения перевозка иностранной валюты и банковских металлов происходит исключительно наземным путем. Подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка еженедельно. Ощадбанк имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

Все сотрудники службы инкассации, незаконно задержанные в Венгрии, имеют длительный опыт работы в Ощадбанке: от 3-4 лет до 17-21 года.

Ценности, находившиеся в похищенных автомобилях, принадлежат государственному Ощадному банку. Это средства, которые были доверены банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины. Общий объем средств Ощадбанка, судьба которых сейчас неизвестна, составляет 40 млн долларов США, 35 млн евро, 9 кг золота

- говорится в сообщении.

Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и возвращения задержанных автомобилей и ценностей государственного банка.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Ольга Розгон

Новости МираФинансы
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Золото
Ощадбанк
Австрия
Венгрия
Украина