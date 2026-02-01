Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втрат

$42.850.00
Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
10:11 • 3374 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
06:56 • 11269 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 27907 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 46227 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 33846 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 32270 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26318 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16457 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14029 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
ISW: каскадні відключення електроенергії в Україні під час "перемир'я" не є значною поступкою з боку росії1 лютого, 02:39 • 9784 перегляди
Без тривалої війни: Трамп розглядає варіанти швидких військових дій проти Ірану - WSJ1 лютого, 03:13 • 6550 перегляди
Демократи відмовляються допомогти республіканцям ухвалити пакет фінансування для уникнення "шатдауну" - ЗМІ1 лютого, 03:48 • 4754 перегляди
У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людейPhoto05:39 • 10998 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo06:27 • 5858 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 46147 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 75180 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 54045 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 59953 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 61616 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Запоріжжя
Дніпропетровська область
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo06:27 • 5982 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 24532 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 27562 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 30632 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 31614 перегляди
Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втрат

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У грудні 2025 року група "Легіон "Свобода росії"" знищила склад боєприпасів на Харківщині. Втрат серед бійців немає.

Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втрат

У грудні 2025 року розвідувально-диверсійна група спецпідрозділу ГУР МО України "Легіон "Свобода росії"" провела успішну операцію в тилу російських військ на Харківщині. У результаті було знищено польовий склад боєприпасів противника, втрат серед бійців підрозділу немає. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

У грудні 2025 року розвідувально-диверсійна група спецпідрозділу ГУР МО України "Легіон "Свобода росії" здійснила успішну операцію в глибокому тилу противника на Харківщині

- йдеться у дописі.

За наданою інформацією, легіонери приховано проникли більш ніж на 7 кілометрів у бойові порядки ворога. Вони виявили польовий склад боєприпасів російських військ і знищили його разом з особовим складом охорони.

Знищений об’єкт відігравав важливу роль у забезпеченні постачання та ротації окупаційних підрозділів у районі Куп’янська та безпосередньо впливав на їхню тактичну стійкість. Диверсійно-розвідувальні групи Легіону "Свобода росії" послідовно нарощують інтенсивність дій у глибині тилу противника - від точкових ударів до системного тиску на логістику, управління та елементи забезпечення окупаційних військ

- йдеться у дописі.

У повідомленні також зазначено, що раніше підрозділи Легіону "Свобода росії" вивели з ладу логістичний маршрут на Запорізькому напрямку, який використовувався для постачання металу для військової інфраструктури тимчасово окупованого Криму.

Також знищили особовий склад противника на пункті управління БпЛА на Покровському напрямку - ліквідовано операторів та елементи управління, залучених до розвідки та коригування вогню. Пріоритет Легіону залишається незмінним - дезорганізація систем управління, зрив логістики та зниження бойових можливостей ворога ще до його виходу на лінію бойового зіткнення. Сприяє цьому і рух спротиву Легіону "Свобода росії", який систематично знищує військову інфраструктуру ворога на території рф

- повідомляють ГУР МО.

Нагадаємо

ГУР МО України ліквідувало громадянина Кенії Клінтона Ньяпара Могесу 1997 року народження на Донецькому напрямку. Він підписав контракт з Міноборони рф після роботи в Катарі та загинув під час "м'ясного штурму".

Алла Кіосак

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Кенія
Катар
Крим
Куп'янськ