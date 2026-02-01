Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втрат
Київ • УНН
У грудні 2025 року група "Легіон "Свобода росії"" знищила склад боєприпасів на Харківщині. Втрат серед бійців немає.
У грудні 2025 року розвідувально-диверсійна група спецпідрозділу ГУР МО України "Легіон "Свобода росії"" провела успішну операцію в тилу російських військ на Харківщині. У результаті було знищено польовий склад боєприпасів противника, втрат серед бійців підрозділу немає. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
У грудні 2025 року розвідувально-диверсійна група спецпідрозділу ГУР МО України "Легіон "Свобода росії" здійснила успішну операцію в глибокому тилу противника на Харківщині
За наданою інформацією, легіонери приховано проникли більш ніж на 7 кілометрів у бойові порядки ворога. Вони виявили польовий склад боєприпасів російських військ і знищили його разом з особовим складом охорони.
Знищений об’єкт відігравав важливу роль у забезпеченні постачання та ротації окупаційних підрозділів у районі Куп’янська та безпосередньо впливав на їхню тактичну стійкість. Диверсійно-розвідувальні групи Легіону "Свобода росії" послідовно нарощують інтенсивність дій у глибині тилу противника - від точкових ударів до системного тиску на логістику, управління та елементи забезпечення окупаційних військ
У повідомленні також зазначено, що раніше підрозділи Легіону "Свобода росії" вивели з ладу логістичний маршрут на Запорізькому напрямку, який використовувався для постачання металу для військової інфраструктури тимчасово окупованого Криму.
Також знищили особовий склад противника на пункті управління БпЛА на Покровському напрямку - ліквідовано операторів та елементи управління, залучених до розвідки та коригування вогню. Пріоритет Легіону залишається незмінним - дезорганізація систем управління, зрив логістики та зниження бойових можливостей ворога ще до його виходу на лінію бойового зіткнення. Сприяє цьому і рух спротиву Легіону "Свобода росії", який систематично знищує військову інфраструктуру ворога на території рф
Нагадаємо
ГУР МО України ліквідувало громадянина Кенії Клінтона Ньяпара Могесу 1997 року народження на Донецькому напрямку. Він підписав контракт з Міноборони рф після роботи в Катарі та загинув під час "м'ясного штурму".