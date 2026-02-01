$42.850.00
Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби - Зеленский
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Спецподразделение ГУР успешно уничтожило склад боеприпасов оккупантов на Харьковщине без потерь

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В декабре 2025 года группа "Легион "Свобода россии"" уничтожила склад боеприпасов на Харьковщине. Потерь среди бойцов нет.

Спецподразделение ГУР успешно уничтожило склад боеприпасов оккупантов на Харьковщине без потерь

В декабре 2025 года разведывательно-диверсионная группа спецподразделения ГУР МО Украины "Легион "Свобода россии"" провела успешную операцию в тылу российских войск на Харьковщине. В результате был уничтожен полевой склад боеприпасов противника, потерь среди бойцов подразделения нет. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

В декабре 2025 года разведывательно-диверсионная группа спецподразделения ГУР МО Украины "Легион "Свобода россии"" осуществила успешную операцию в глубоком тылу противника на Харьковщине

- говорится в сообщении.

По предоставленной информации, легионеры скрытно проникли более чем на 7 километров в боевые порядки врага. Они обнаружили полевой склад боеприпасов российских войск и уничтожили его вместе с личным составом охраны.

Уничтоженный объект играл важную роль в обеспечении снабжения и ротации оккупационных подразделений в районе Купянска и непосредственно влиял на их тактическую устойчивость. Диверсионно-разведывательные группы Легиона "Свобода россии" последовательно наращивают интенсивность действий в глубине тыла противника - от точечных ударов до системного давления на логистику, управление и элементы обеспечения оккупационных войск

- говорится в сообщении.

В сообщении также отмечено, что ранее подразделения Легиона "Свобода россии" вывели из строя логистический маршрут на Запорожском направлении, который использовался для поставки металла для военной инфраструктуры временно оккупированного Крыма.

Также уничтожили личный состав противника на пункте управления БпЛА на Покровском направлении - ликвидированы операторы и элементы управления, задействованные в разведке и корректировке огня. Приоритет Легиона остается неизменным - дезорганизация систем управления, срыв логистики и снижение боевых возможностей врага еще до его выхода на линию боевого соприкосновения. Способствует этому и движение сопротивления Легиона "Свобода россии", которое систематически уничтожает военную инфраструктуру врага на территории РФ

- сообщают ГУР МО.

Напомним

ГУР МО Украины ликвидировало гражданина Кении Клинтона Ньяпара Могесу 1997 года рождения на Донецком направлении. Он подписал контракт с минобороны рф после работы в Катаре и погиб во время "мясного штурма".

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости Мира
