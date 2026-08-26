Смертоносна повінь у Непалі - у МЗС заявили, що із двома українцями зник зв'язок

Наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих у Непалі відсутня. Проте кілька людей наразі не виходять на зв'язок. Про це повідомили у МЗС у коментарі журналістам, передає УНН.

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Посольства України в Індії та КНР оперативно звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом.

Наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих відсутня. Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге - про втрату зв'язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються - повідомили у дипвідомстві.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР здійснюють моніторинг ситуації та розробляють відповідні рекомендації для громадян України в регіоні, які будуть розміщені на веб-ресурсах дипломатичних установ.

Повені на кордоні Непалу та Китаю забрали життя вже 98 людей

Нагадаємо

У Непалі через раптову повінь загинули десятки людей, сотні зникли безвісти.

Непальська влада повідомила про 403 зниклих безвісти, у тому числі 341 іноземного громадянина. Суніл Шарма, представник туристичної ради, заявив, що 133 особи були з Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті, священного місця для індуїстів. Також зникли безвісти 47 людей зі США, 34 з Австралії, 33 з Великої Британії та 24 з Канади, додав він.