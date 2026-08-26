Смертоносное наводнение в Непале — в МИД заявили, что связь с двумя украинцами прервана

В настоящее время информация о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших в Непале отсутствует. Однако несколько человек пока не выходят на связь. Об этом сообщили в МИД в комментарии журналистам, передает УНН.

Детали

Посольства Украины в Индии и КНР оперативно направили запросы в компетентные органы относительно возможного наличия граждан Украины среди пострадавших в результате оползней на границе между Тибетом и Непалом.

В настоящее время информация о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших отсутствует. По состоянию на данный момент на горячие линии МИД поступили два обращения: одно — о возможном исчезновении гражданки Украины в указанном районе, второе — об утрате связи с гражданином Украины. Оба обращения оперативно обрабатываются - сообщили в дипведомстве.

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР осуществляют мониторинг ситуации и разрабатывают соответствующие рекомендации для граждан Украины в регионе, которые будут размещены на веб-ресурсах дипломатических учреждений.

Наводнения на границе Непала и Китая уже унесли жизни 98 человек

Напомним

В Непале из-за внезапного наводнения погибли десятки людей, сотни пропали без вести.

Непальские власти сообщили о 403 пропавших без вести, в том числе о 341 иностранном гражданине. Сунил Шарма, представитель туристического совета, заявил, что 133 человека были из Индии и совершали паломничество к горе Кайлас в Тибете, священному месту для индуистов. Также пропали без вести 47 человек из США, 34 из Австралии, 33 из Великобритании и 24 из Канады, добавил он.