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Наводнения на границе Непала и Китая уже унесли жизни 98 человек

Киев • УНН

 • 584 просмотра

В Непале и Тибете из-за наводнений и оползней погибли по меньшей мере 98 человек. Еще сотни людей, в том числе 341 иностранец, числятся пропавшими без вести.

Наводнения на границе Непала и Китая уже унесли жизни 98 человек

В среду в приграничном районе Непала и Китая произошли масштабные внезапные наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 98 человек, а сотни туристов, рабочих и других людей пропали без вести. Наводнения прокатились по населённым пунктам и парализовали движение в некоторых районах, передаёт УНН.

В канцелярии премьер-министра Непала сообщили о по меньшей мере 95 погибших. Китайский государственный телеканал CCTV сообщил, что оползень в уезде Гиронг в Тибетском регионе, недалеко от границы, унёс жизни по меньшей мере трёх человек, а 265 человек пропали без вести.

Непальские власти сообщили о 403 пропавших без вести, в том числе о 341 иностранном гражданине. Сунил Шарма, представитель туристического совета, заявил, что 133 человека были из Индии и совершали паломничество к горе Кайлас в Тибете — священному месту для индуистов. Также пропали без вести 47 человек из США, 34 из Австралии, 33 из Великобритании и 24 из Канады, добавил он.

По меньшей мере 62 гражданина Непала, пропавших без вести, были среди сотен местных жителей, совершавших пеший поход к озеру Госайкунда в Расуве, который совпал с местным праздником Джанай Пурнима в пятницу, добавил Шарма. Пресс-секретарь полиции Непала Аби Нараян Кафле сообщил Associated Press, что по меньшей мере 28 сотрудников полиции пропали без вести.

Власти предупредили жителей нескольких районов Непала держаться подальше от берегов рек Бхотекоши, Тришули и Нараяни. По словам официальных лиц, река Бхотекоши вышла из берегов около 9 часов утра в среду, разрушив несколько деревень, дороги и гидроэлектростанции.

"Мы обратились к Индии и Китаю с просьбой помочь нам в спасательных работах", — сказал Сасмит Покхарел, пресс-секретарь правительства Непала.

Напомним

В Непале из-за внезапного наводнения погибли десятки людей, сотни пропали без вести. Среди пропавших есть иностранцы.

Антонина Туманова

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