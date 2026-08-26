Повені на кордоні Непалу та Китаю забрали життя вже 98 людей
Київ • УНН
У Непалі й Тибеті через повені та зсуви загинули щонайменше 98 людей. Ще сотні, зокрема 341 іноземець, зникли безвісти.
У середу в прикордонному районі Непалу та Китаю сталися масштабні раптові повені, внаслідок яких загинули щонайменше 98 людей, а сотні туристів, робітників та інших людей зникли безвісти. Повені прокотилися населеними пунктами та паралізували рух у деяких районах, передає УНН.
У канцелярії прем'єр-міністра Непалу повідомили про щонайменше 95 загиблих. Китайський державний телеканал CCTV повідомив, що зсув у повіті Гіронг у регіоні Тибету, недалеко від кордону, забрав життя щонайменше трьох людей, а 265 людей зникли безвісти.
Непальська влада повідомила про 403 зниклих безвісти, у тому числі 341 іноземного громадянина. Суніл Шарма, представник туристичної ради, заявив, що 133 особи були з Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті, священного місця для індуїстів. Також зникли безвісти 47 людей зі США, 34 з Австралії, 33 з Великої Британії та 24 з Канади, додав він.
Щонайменше 62 громадяни Непалу, які зникли безвісти, були серед сотень місцевих жителів, які здійснювали піший похід до озера Госайкунда в Расуві, що співпало з місцевим святом Джанай Пурніма в п'ятницю, додав Шарма. Прес-секретар поліції Непалу Абі Нараян Кафле повідомив Associated Press, що щонайменше 28 співробітників поліції зникли безвісти.
Влада попередила жителів кількох районів Непалу триматися подалі від берегів річок Бхотекоші, Трішулі та Нараяні. За словами офіційних осіб, річка Бхотекоші вийшла з берегів близько 9 години ранку в середу, зруйнувавши кілька сіл, дороги та гідроелектростанції.
"Ми звернулися до Індії та Китаю з проханням допомогти нам у рятувальних роботах", - сказав Сасміт Покхарел, прес-секретар уряду Непалу.
Нагадаємо
У Непалі через раптову повінь загинули десятки людей, сотні зникли безвісти. Серед зниклих є іноземці.