Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 25459 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 83274 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 77074 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 252552 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 140943 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 313010 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 289521 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 105618 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148231 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78590 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Смертельна ДТП на Київщині: дитина загинула, жінка поранена

Київ • УНН

 • 182 перегляди

9 серпня на Білоцерківщині легкове авто зіткнулося на дорозі Северинівка - Насташка. Внаслідок ДТП хлопчик 2013 р.н. помер від травм, жінка постраждала.

Смертельна ДТП на Київщині: дитина загинула, жінка поранена

Внаслідок ДТП на Білоцерківщині (Київська область) загинула дитина, постраждала жінка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що 9 серпня на автодорозі Северинівка - Насташка поблизу села Насташка сталося зіткнення легкового авто.

Рятувальники провели деблокацію постраждалих - жінки та дитини, яких передали медикам. На жаль, хлопчик 2013 р.н. пізніше помер від отриманих травм

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що до ліквідації наслідків залучалися 4 рятувальники та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо

Напередодні п'яний іноземець на Range Rover спричинив масштабну ДТП на Берестейському проспекті, врізавшись у вантажівку та ще три авто. 31-річна пасажирка Range Rover госпіталізована з переломами, водія затримано.

Раніше на Волині 11-річний хлопчик за кермом Audi смертельно травмував дворічну сестру, виїжджаючи з гаража. Семирічний брат отримав незначні ушкодження.

Поліцейська отримала підозру за смертельну ДТП на Буковині05.08.25, 11:46 • 2443 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПКиївщина
Київська область
Волинська область
Audi
Державна служба України з надзвичайних ситуацій