Смертельна ДТП на Київщині: дитина загинула, жінка поранена
Київ • УНН
9 серпня на Білоцерківщині легкове авто зіткнулося на дорозі Северинівка - Насташка. Внаслідок ДТП хлопчик 2013 р.н. помер від травм, жінка постраждала.
Внаслідок ДТП на Білоцерківщині (Київська область) загинула дитина, постраждала жінка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Деталі
Зазначається, що 9 серпня на автодорозі Северинівка - Насташка поблизу села Насташка сталося зіткнення легкового авто.
Рятувальники провели деблокацію постраждалих - жінки та дитини, яких передали медикам. На жаль, хлопчик 2013 р.н. пізніше помер від отриманих травм
Також вказується, що до ліквідації наслідків залучалися 4 рятувальники та 1 одиниця техніки.
Нагадаємо
