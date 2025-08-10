Смертельное ДТП в Киевской области: ребенок погиб, женщина ранена
9 августа в Белоцерковском районе легковой автомобиль столкнулся на дороге Севериновка - Насташка. В результате ДТП мальчик 2013 г.р. скончался от травм, женщина пострадала.
В результате ДТП в Белоцерковском районе (Киевская область) погиб ребенок, пострадала женщина. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
Отмечается, что 9 августа на автодороге Севериновка - Насташка вблизи села Насташка произошло столкновение легкового автомобиля.
Спасатели провели деблокацию пострадавших - женщины и ребенка, которых передали медикам. К сожалению, мальчик 2013 г.р. позже скончался от полученных травм
Также указывается, что к ликвидации последствий привлекались 4 спасателя и 1 единица техники.
Напомним
