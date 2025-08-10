$41.460.00
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 25472 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 83292 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 77084 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 252562 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 140951 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 313018 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 289527 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 105618 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 148231 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78590 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Смертельное ДТП в Киевской области: ребенок погиб, женщина ранена

Киев • УНН

 • 188 просмотра

9 августа в Белоцерковском районе легковой автомобиль столкнулся на дороге Севериновка - Насташка. В результате ДТП мальчик 2013 г.р. скончался от травм, женщина пострадала.

Смертельное ДТП в Киевской области: ребенок погиб, женщина ранена

В результате ДТП в Белоцерковском районе (Киевская область) погиб ребенок, пострадала женщина. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что 9 августа на автодороге Севериновка - Насташка вблизи села Насташка произошло столкновение легкового автомобиля.

Спасатели провели деблокацию пострадавших - женщины и ребенка, которых передали медикам. К сожалению, мальчик 2013 г.р. позже скончался от полученных травм

- говорится в сообщении.

Также указывается, что к ликвидации последствий привлекались 4 спасателя и 1 единица техники.

Напомним

Накануне пьяный иностранец на Range Rover спровоцировал масштабное ДТП на Берестейском проспекте, врезавшись в грузовик и еще три автомобиля. 31-летняя пассажирка Range Rover госпитализирована с переломами, водитель задержан.

Ранее на Волыни 11-летний мальчик за рулем Audi смертельно травмировал двухлетнюю сестру, выезжая из гаража. Семилетний брат получил незначительные повреждения.

Полицейская получила подозрение за смертельное ДТП на Буковине05.08.25, 11:46

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПКиевская область
Киевская область
Волынская область
Audi
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям